Psaki, Biden'ın Putin'le ilgili tepki çeken sözleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı

Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Joe Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Psaki'ye günlük basın toplantısında Biden'ın bu sözlerinin metafor olup olmadığı ya da direkt anlamı içinde kullanılıp kullanılmadığı soruldu.

Cevap vermekten kaçınan Psaki, "Ekleyeceğim bir şey yok" demekle yetindi.

Psaki, daha önce Biden'ın Rus yönetimiyle doğrudan temasları ve kamuoyu önündeki açıklamaları sırasında tutumunu dile getirmekten geri durmayacağı mesajını verdiğini de anımsattı.

Putin ile Biden arasında 26 Ocak'ta gerçekleşen ilk telefon görüşmesi sırasında da ABD Başkanı'nın sözünü sakınmadığı belirtilmişti. Psaki, "Başkan Biden'ın bu görüşme sırasında iletmek istediği net mesajlar vardı. Aleksey Navalnıy ve protestoculara yönelik muamele konusunda endişeleri aktarırken sözünü sakınmadı. Devlet Başkan Putin ya da Rus hükümetinin eylemleriyle ilgili çekinceleri hakkında da sözünü sakınmadı ve bunları açık şekilde aktardı" demişti.