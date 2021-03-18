Snowden, Rusya vatandaşı olmak için başvuru yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nda (NSA) çalışan ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden’ın avukatı Anatoly Kucherena, Snowden’ın belgelerinin hazır olduğunu ve yakında Rusya vatandaşlığı için başvuru yapacağını belirtti.