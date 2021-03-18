FBI, Kongre baskınında görevlilere saldıran kişilerin görüntülerini paylaştı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre baskınında yetkililere saldıran kişilerin fotoğraflarını yayımlayarak, bu kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için halktan yardım istedi.

FBI, "Aşırılıkçılar, ABD Kongresini basıp federal suçlar işleyeli 2 ay oldu. Amerikan halkından gelen 100 binlerce ipucu sayesinde FBI 300'den fazla kişiyi yakaladı" açıklamasında bulundu.

Ron Johnson said he wasn’t afraid on Jan. 6. “I knew those were people that love this country, that truly respect law enforcement,” he said



The @FBI has released video of what those people did to police officers that day. Viewer discretion is advised. https://t.co/EeU1CJwzyJ — Kasie Hunt (@kasie) March 18, 2021

​FBI Washington Bölge Ofisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin yeni video ve fotoğraflar yayımladı. Söz konusu kişilerin baskın sırasında görevlilere saldırdığını belirten FBI, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için halka yardım çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Aşırılıkçılar ABD Kongresini basıp, federal suçlar işleyeli 2 ay oldu. Amerikan halkından gelen 100 binlerce ipucu sayesinde FBI 300'den fazla kişiyi yakaladı" bilgisi paylaşıldı.

5 kişi hayatını kaybetmişti

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı.

Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.