ABD Dışişleri: Rusya ile rekabetten korkmuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, Rusya ile öngörülebilir ilişkilere sahip olmak istediklerini, fakat rekabetten korkmadıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Rusya ile ilişkilerde izleyeceği rotaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Porter, yaptığı açıklamada "Rusya ile ilişkilerimiz sorun yaşanmaya devam ediyor ama biz buna hazırlıklıyız. İlişkilerimizin amacı, bu ilişkilerin gelecekte öngörülebilir ve istikrarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Rusya'nın son birkaç aydaki davranışları göz önüne alındığında, ilişkilerin, rekabetin olduğu alanlara ve unsurlara sahip olacağı açık. Rekabetten kaçmayacağız" dedi.

ABD'nin yapıcı iş birliği fırsatlarını değerlendireceğini ve Rusya'nın davranışları konusunda ortaklar ve müttefiklere danışacaklarını dile getiren Porter, Rusya'nın davranışı için 'çerçevenin dışına çıkıyor' nitelendirmesinde bulundu.