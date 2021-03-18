Beyaz Saray: Çin ile Alaska'daki toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında bugün yapılacak toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün Çinli yetkililer ile Alaska'da yapacakları görüşmelere dikkati çeken Psaki, "Burada Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri de dahil birçok endişe konumuzu dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çin ile bölgedeki askeri gerilim, bilişim teknolojileri, tehditler gibi konuların da ele alınacağını belirten Psaki, "Çin ile ilişkilerimize, güçlü yanlarımızdan yaklaşıyoruz ve ülkemizdeki ekonomimizi güçlendirmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Çin ile müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bugünkü toplantının şu anda bir toplantılar serisinin başlangıcı olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Çin hükümetinin hazirandaki İklim Zirvesi için Biden ile görüşme talep ettiğine dair çıkan haberlere de yanıt veren Psaki, "Bu toplantıya birkaç ay var ve şu ana kadar planlanmış bir ikili görüşme yok" diye konuştu.

Öte yandan Psaki, ABD basınında çıkan 'ABD, Meksika ve Kanada'ya AstraZeneca aşısı vermeye hazırlanıyor' şeklindeki haberlere de yanıt verdi.

Biden yönetiminin önceliğinin ABD'lileri aşılamak olduğunu vurgulayan Psaki, AstraZeneca aşısının halihazırda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) kullanım onayı almayı beklediğini anımsattı.

"Elimizde ödünç verilebilecek 7 milyon doz aşı var. Bunları başka ülkelere ödünç vermenin yollarını arıyoruz" ifadelerini kullanan Psaki, 2.5 milyon doz Meksika'ya, 1.5 milyon doz da Kanada'ya ödünç verilmesi için değerlendirmelerinin sürdüğünü ve nihai kararın henüz verilmediğini kaydetti.

Aşıların ödünç verilmesi konusunda birçok ülkeden talep aldıklarına işaret eden Psaki, "Bu tür taleplere açığız" mesajını verdi.