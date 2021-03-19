Biden'dan Putin'in 'online' görüşme talebine yanıt: Bir noktada görüşeceğimize eminim

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün kendisini online ve canlı görüşmeye davet etmesiyle ilgili olarak ''Bir noktada görüşeceğimize eminim'' ifadesini kullandı. Marine One helikopterine binerken gazetecilere demeç veren Biden, 'Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar' ile ilgili soruya ise ''Zamanla gelecek'' yanıtını verdi.

Putin, Biden'ı canlı yayında konuşmaya davet etmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili tartışmalı sözlerinin ardından Putin'den bir açıklama gelmişti. Putin, ABD’li mevkidaşı Joe Biden'i yarın ya da pazartesi günü canlı yayında konuşmaya davet etmişti.

Rossiya 24 televizyona konuk olan Rusya Devlet Başkanı Putin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biden'ı davet etmek istiyorum, ancak bunu canlı, söylendiği gibi 'online' olarak yapma koşuluyla. Herhangi bir gecikme olmaksızın, doğrudan açık, direkt bir tartışma. Bana öyle geliyor ki bu Rusya, ABD ve diğer birçok ülke için ilgi çekici olurdu.