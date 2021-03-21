ABD-Çin geriliminde yeni perde: Musk 'Araçlarımız Çin'e karşı casuslukta kullanılıyorsa, Tesla'yı kapatırım' dedi

Çin ordusunun Tesla araçlarına kullanım yasağı getirmesi üzerine Çinli iş insanlarına seslenen Tesla CEO'su, eğer ürettikleri araçlar Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılıyorsa şirketi kapatacağını söyledi.

ABD ile Çin arasındaki casusluk iddiaları yeni bir boyut kazandı. ABD'li yüksek teknoloji mucidi ve müteşebbisi Elon Musk, kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de casusluk yaptığı suçlamalarını reddetti. Çin ordusunun Tesla araçlarının kamera donanımıyla veri toplaması konusuna güvenlik endişesi açıklayarak askeri tesislerde Tesla kullanılmasını yasaklaması sonrası, Musk, Çin iş aleminin önde gelenlerine video konferans yoluyla seslendi. Tesla CEO'su eğer ürettikleri araçlar Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılıyorsa şirketi kapatacağını söyledi.

Elon Musk denies Tesla cars are used for spying in China https://t.co/KWXSyP6Gxa — BBC News (World) (@BBCWorld) March 21, 2021

Eğer bir işletme yabancı bir hükümet hakkında casusluk yapıyorsa bunun olumsuz etkilerinin son derece kötü boyutlara varacağını söyleyen Musk, "Herhangi bir bilgi konusunda çok gizli kalmaya bizi teşvik eden çok güçlü saikler var" diyerek ekledi:

"Eğer Tesla araçlarını Çin veya başka bir yerde casusluk için kullanıyorsa, kendimizi kapatırız."

Elon Musk denies Tesla cars are being used for spying in China https://t.co/bSPFh12nb0 — SCMP News (@SCMPNews) March 20, 2021

Dünyanın en büyük iki ekonomisinde geniş çaplı yatırım yapan Tesla için Çin, ABD'den sonra ikinci büyük pazar konumunda.

Çin'de ABD şirketlerinin ve ABD'de Çin şirketlerinin varlığıyla ilgili oldum bittim rahatsızlık varken, bu durum, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Çin'e ticaretin öncephesini oluşturduğu stratejik savaş açılmasıyla büyüdü. Trump'ın yerine gelen Joe Biden'ın başkanlığının ikinci ayında Çin yönetimiyle düzenlenen ilk üst düzey ikili toplantıda Çinli ve ABD'li yetkililer arasında sert dille atışma yaşandı.

Çin'de yerli ortaklığa girmeden tek başına faaliyet izni alan ilk yabancı otomotiv üreticisi olan Tesla'nın Şangay'daki fabrikasını 2018'de açmış bulunan Musk, ABD ile Çin arasında karşılıklı güvenin artması temennisinde bulundu.

Elektrikli araç üretim-tüketiminin devlet tarafından teşvik edildiği Çin'de Tesla'nın karı 2020'de 721 milyon dolara çıktı.