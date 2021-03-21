ABD'de bahar tatili çılgınlığı: Miami Beach, OHAL ilan edip sokağa çıkma yasağı koydu

Bahar tatili vesilesiyle gençlerin akınına uğrayıp çılgın sokak ve plaj partilerine sahne olan Miami Beach, OHAL ilan etti. Bu kapsamda eğlence mekanlarının toplandığı South Beach'te 72 saatliğine mekanlar kapatıldı ve gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

ABD'nin Florida eyaletinin en kalabalık idari bölgesi Miami-Dade'e bağlı Miami Beach kenti, koronavirüs pandemisine rağmen bahar tatilcilerinin kaos yaratması karşısında olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Bahar tatili vesilesiyle gençlerin akınına uğrayıp çılgın sokak ve plaj partilerine sahne olan kentte, en çok etkilenen bölge (High Impact Zone) adı verilen eğlencenin en yoğun olduğu kesitte gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

City of Miami Beach Announces 8 p.m. Curfew in High Impact Zone Starting Tonight — Officials Also Impose Additional Spring Break Emergency Measures pic.twitter.com/3lmt3FsbJw — #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) March 20, 2021

Sokaklarda ve plajlarda düzenlenen partilerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması, barlarla restoranların lebalep dolmasıyla önlemlerin hiçe sayılması, yerel yetkilileri harekete geçirdi.

Basın toplantısı düzenleyerek OHAL kararnamesi açıklayan Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber, bahar tatilcilerinin akınının kontrolden çıktığını söyledi.

Akını kesmek için kente ulaşan tüm yolların ve bazı köprülerin kapatıldığını duyuran Gelber, kentin en çok etkilenen bölgesi (High Impact Zone) için dizginleri daha da sıkılaştırdı.

Belediye başkanı, eğlence mekanlarının toplandığı South Beach (Güney Plajı) ilçesini kapsayan bölgede duruma göre uzatılmak üzere 72 saatliğine mekanları kapattı ve 20.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı yürürlüğe koydu.

Kent yönetiminden Raul J. Aguila da sözkonusu bölgede nüfus yoğunluğunun ve faaliyetlerinin kontrolden çıktığını belirterek "Bu kararı vermesi kolay olmadı, ancak halk sağlığı ve güvenliğini korumak için mecbur kaldık" dedi.

Plajlarda ve sokaklarda maskesiz, sosyal mesafesiz şekilde eğlenen kalabalıkları gösteren videolar paylaşan gençlerin bazısı cumartesi yürürlüğe giren yasaklara mukavemet ettiğinden, yeni gözaltılar yapıldı.

Geçen haftasonunda yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı ve 900'den fazla kişiye celpname gönderildiği kentte, o zamandan beri onlarca kişi daha gözaltına alındı.