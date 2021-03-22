ABD'de nargile kafede bıçaklı saldırı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit şehrinde bulunan bir nargile kafede bıçaklı saldırı olayı yaşandı.

Greenfield Road'daki nargile kafeninsaldırıda yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan biri olayla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Detroit'in batı yakasında bulunan 'Tiaga' isimli bir nargile kafede sabaha karşı çıktığı tahmin edilen kavgada ayrıca bir kişinin silahla ateş ettiği, ancak kimseye isabet etmediği öğrenildi.

Geçen salı günü üç masaj salonunda yapılan ve 6'sı Asyalı 8 kadının öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırının üzerine yaşanan bu olay, ABD'de silah taşıma tartışmasını yeniden alevlendirdi. Eski ABD Başkanı Barack Obama da dahil olmak üzere, çok sayıda politikacı silah taşıma konusunda daha sert kanunlar çıkarılması çağrısında bulundu.

Tiaga'da yaşanan bıçaklama olayı ise ilk değil. Polis, şehrin Greektown bölgesinde 28 yaşında 2 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.