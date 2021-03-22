Biden'ı Meksika sınırındaki göçmen 'fiyaskosunu' kabul etmeye çağıran Trump: Tek yol, benim politikalarımı benimsemek

İlk icraat olarak Trump'ın duvar dahil göçmen karşıtı politikalarını iptal eden kararnameler imzalayan Biden, ABD-Meksika sınırına akan göçmenlerle baş edememesi ve -15 bin 500'ü çocuk- 100 bini aşkın göçmeni gözaltına aldırması üzerine selefinin diline düştü.

ABD'de selefi Donald Trump'ın Meksika sınırında duvar inşası dahil göçmen karşıtı politikalarını iptal ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden, geçen 2 ayda "Sakın gelmeyin" çağrıları eşliğinde Meksika sınırını geçmeye çalışan 100 binden fazla göçmeni çoluk çocuk gözaltına aldırmasının ardından eleştirilerin hedefinde. İçgüvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas 'Trump'ın bozduğu sistemi düzeltmek için zamana ihtiyaçları olduğu' savunmasını yaparken, 45. Başkan sınır krizinden Biden'ın sorumlu olduğunu söyledi.

Trump, Biden yönetiminin Meksika sınırındaki tümden başarısızlığını kabul edip duvar çekmek gibi kendisinin başarısı kanıtlanmış politikalarını benimsemesi gerektiğini öne sürdü.

Trump says only way to end border crisis is to 'admit total failure' and adopt his 'proven policies'@POTUS45 https://t.co/sthgeLojMS — Sputnik (@SputnikInt) March 22, 2021

6 Ocak Kongre saldırısı sonrası sosyal medya platformlarının çoğundan kovulmuş olan Trump, eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın Twitter hesabında yazılı açıklama yayımladı.

Statement from President Trump on the situation on the border as well his thoughts on @DHSgov Secretary Mayorkas #BorderCrisis #Border pic.twitter.com/8LQ3V4NHhY — Sean Spicer (@seanspicer) March 21, 2021

'Tarihteki en güvenli sınırı gururla devretmiştik'

"Biden yönetimine tarihte en güvenli sınırı gururla devrettik. Tüm yapmaları gereken, bu tıkır tıkır işleyen sistemi otomatik pilota bağlamaktı" iddiasında bulunan Trump, "Sadece birkaç hafta içinde Biden yönetimi ulusal zaferi ulusal felakete çevirdi" çıkışını yaparak şöyle devam etti:

'Biden Sınır Krizi'ni bitirmenin tek yolu'

"Onlar açısından Biden Sınır Krizi'ni bitirmenin tek yolu, tümden başarısızlığı kabul edip derinlemesine etkili, kanıtlanmış Trump politikalarını benimsemeleri. Asla durdurmamış olmaları gereken duvar inşasını derhal tamamlamaları lazım ki, bu, birkaç haftada yapılabilir."

Biden yönetiminin boylarını aşan işlere kalkışıp hızla battığından söz eden Trump, İçgüvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ı da hedefine aldı.

The Biden administration struggles to deal with the migrant crisis at the southern border https://t.co/zhoJYM0PLz — RT (@RT_com) March 21, 2021

Bakana göre Trump'ın yıktığı sistemi yeniden inşa etmek zor

Zira pazar günü ABC'ye verdiği mülakatta, sınırdaki krizden Trump yönetiminin yasadışı göçmenlerin geçici konaklamasına yönelik altyapı dahil yıllardır yürürlükteki sistemi kaldırmasını sorumlu tutan Mayorkas, 15 binden fazla göçmen çocuğun gözaltına alınmasıyla ilgili "Sınırlarımıza varan savunmasız çocukların ihtiyaçlarını giderirken sistemi de yeniden inşa ediyoruz" demişti.

Migrant kids held in US custody soar to 15,500 as journalists & rights advocates demand to see conditions inside ‘border camps’ https://t.co/hFOvo8nmPz — RT (@RT_com) March 21, 2021

Trump: Tüm dünya buraya gelir

"Mayorkas'ın acınası, şuursuz performansı ulusal bir rezaletti" tepkisini gösteren Trump, şöyle devam etti:

"Çıkmasına kendisinin yardımcı olduğu devasa krizin ortasında kendinden memnun sunumu, bakanlığı yönetme becerisinin olmadığının bir başka kanıtıdır. Mayorkas kadar kabiliyetleri sınırlı birinin bile dünyanın yasadışı yabancılarına yakala-bırak politikasının uygulanması halinde, tüm dünyanın buraya geleceğini anlaması gerekir."

'Medyaya konuşma yasağına Kongre soruşturması' talebi

'Biden yönetiminin sınır güvenliğinden sorumlu yetkililere medyaya konuşma yasağı getirerek işlerin gerçekte ne kadar kötü gittiğini saklamaya yönelik büyük bir örtbas operasyonuna giriştiğini' söyleyen Trump, 'bu yüzden Kongre'nin derhal Biden yönetimi hakkında soruşturma açması gerektiğini' savundu.

Biden yönetimine 'insanlığa karşı suç' ithamı

'Uyuşturucu ve insan kaçakçılığından kaynaklanan ölüm ve insan trajedilerinden de Biden yönetimini sorumlu tuttuğundan' söz eden Trump, sözlerini "Bu yönetimin umursamaz politikaları, insanlığa karşı suç işlenmesine imkan ve cesaret veriyor. Ülkemiz mahvoluyor" diye tamamladı.