Biden: Dört kişilik bir aile 5 bin 600 dolar yardım alacak

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dört kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını belirtti.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Biden, “Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5 bin 600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada” dedi.

Under the American Rescue Plan, the typical family of four is getting a $5,600 check. That money helps folks keep a roof over their head and put food on the table. Help is here. — President Biden (@POTUS) March 22, 2021

​Biden, geçtiğimiz günlerde Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanan 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 mali destek paketi olan Amerikan Kurtarma Planı Yasası'nı imzalamıştı.