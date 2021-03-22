Biden: Dört kişilik bir aile 5 bin 600 dolar yardım alacak

Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Biden, “Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5 bin 600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada” dedi.
Under the American Rescue Plan, the typical family of four is getting a $5,600 check. That money helps folks keep a roof over their head and put food on the table. Help is here.— President Biden (@POTUS) March 22, 2021
Biden, geçtiğimiz günlerde Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanan 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 mali destek paketi olan Amerikan Kurtarma Planı Yasası'nı imzalamıştı.
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