ABD'de koronavirüs aşısı için Krispy Kreme'den 'tatlı teşvik'

Donut zinciri Krispy Kreme, koronavirüs aşısı olduğuna dair belgeyi gösteren herkese yıl sonuna kadar bedava donut verileceğini duyurdu. ABD şubelerinde geçerli bu uygulamada aşı olmak istemeyenler de unutulmadı.

Yapılan koronavirüsü aşısı sayısının 124 milyonu geçtiği ve Başkan Joe Biden'ın kısmi normalleşme için 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü işaret ettiği ABD'de aşı için gıda sektöründen 'tatlı bir adım' geldi.

Türkiye'de de hizmet veren ABD merkezli donut zinciri Krispy Kreme, aşı olduğunu gösterir belgeyle birlikte şubelerine giden herkese yıl sonuna kadar günde 1 ücretsiz donut hediye edeceğini açıkladı. Ücretsiz donut için kişinin aşının tek dozunu yaptırmış olması yetiyor. Kişisel bilgiler içerdiği için aşı belgesinin fotoğrafı çekilmeyecek. Donutun yanında başka bir şey satın almak da gerekmiyor.

Firmanın pazarlamasından sorumlu Dave Skena, "Kovid-19'u mümkün olduğunca çabuk arkamızda bırakmak ve bir an önce aşı olarak ülkeyi güvenli hale getirmek için üstlerine düşeni yapanları desteklemek istiyoruz" ifadeleriyle bu kararlarının gerekçesini açıkladı.

We'd like to show sweet support to those who have received the COVID-19 Vaccine. Starting today, bring your Vaccine Card to a Krispy Kreme shop and get 1 FREE Original Glazed doughnut. No chance to get your Vaccine? This will run thru end of 2021. Info at https://t.co/gWnWhXOKKq pic.twitter.com/UqmDLne5E9 — Krispy Kreme (@krispykreme) March 22, 2021

​​Öte yandan aşıya şüpheyle yaklaşanlar olduğu gerçeğini de bir kenara itmeyen Krispy Kreme, "Aşı olmamayı seçmenin kişisel bir karar olduğunu anlıyoruz" diyerek ayrı bir seçenek hazırladı. Buna göre aşı olmamayı tercih edenler de 29 Mart- 24 Mayıs arası her pazartesi ücretsiz bir donut yiyip kahve içebilecek.

To make getting a shot even sweeter, Krispy Kreme is offering a free original glazed doughnut to anyone who shows their COVID-19 vaccination card. https://t.co/LwF5MOPCWY — ABC News (@ABC) March 23, 2021

​Krispy Kreme'in aşıya verdiği destek müşterilerle de sınırlı değil. Firma gelecek haftalarda belirli aşılama merkezlerine ücretsiz donut gönderecek.

Ancak bu donut jestinden herkes memnun kalmadı. Obeziteden muzdarip kişilerin koronavirüsü daha ağır geçirebildiğine dair araştırmaları hatırlatan bazı sosyal medya kullanıcıları oldu. Firma ise şeker gibi alışkanlık yapan her gıdanın kararında tüketilmesi gerektiğinin altını çizerek "Müşterilerimizin yeterince akıllı olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yaptı.