ABD'de polislere ait gizli Facebook grubu ifşa oldu: Çok sayıda nefret suçu içeren gönderi paylaşıldı

AP ajansı, ABD'de gizli bir Facebook grubunda çok sayıda polisin yaptıkları paylaşımlarla nefret söyleminde bulunduğunu tespit etti. Çoğu emekli veya görevde olmayan polislerden oluşan grupta, transbirey bir sağlık yetkilisi için de 'Ucube' ifadesinin kullanıldığı görüldü.

Associated Press tarafından yapılan araştırmada, ABD'de emekli ve görevdeki polislerin yer aldığı bir Facebook grubunda çok sayıda nefret suçu işlendiği tespit edildi.

'Pittsburgh Area Police Breakroom' adlı Facebook grubunda yapılan paylaşımlarda, çoğu zaman mesleki zorluklar, silah ve ekipman videoları gibi günlük paylaşımlar yer alırken, son dönemde nefret söylemi içeren paylaşımlarda artış olduğu kaydedildi.

2020'nin Haziran ayında yapılan bir paylaşımda, Lincoln Polis Departmanı'nda çalışan Tim Huschak isimli bir polis, 'Siyahların hayatı değerlidir' sloganı ile o polislerin kullandığı 'Mavilerin hayatları' değerlidir sloganının aynı olmadığını, polisliğin bir seçim, diğerinin ise doğuştan gelen bir şey olduğunu savunan bir 911 acil çalışanının gönderisini paylaşarak "Polis hakkında çok sayıda olumsuz yorum var. Ve ona hayatlarımız konusunda nasıl güvenebiliriz?" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine bazı grup üyeleri, söz konusu gönderiyi paylaşan 911 çalışanının işyerinin aranarak kovdurulması gerektiğini savundu.

Söz konusu paylaşıma tepki gösteren isimlerden birinin de, Tommy Bear ismiyle yazan ve geçen sene adı 15 yaşındaki bir siyah kız çocuğunu gözaltına alan 3 polisten biri olmasıyla duyulan polis Tommy Trieu olduğu görüldü.

Trieu, "Memurlar arayıp şikayet etmeli, Unutmayın adalet yoksa barış da yok" ifadelerini kullandı.

Tonight at 6: Locals are reacting to the AP article about a private Facebook page titled “PITTSBURGH AREA POLICE BREAKROOM.” Facebook tells me it removed the private group from the platform before the AP published today’s article. @KDKA pic.twitter.com/cW3Uaw1aXl — MEGHAN SCHILLER (@MeghanKDKA) March 22, 2021

​Olayın duyulması üzerine ise, Lincoln İlçe Emniyet Müdürü Richard Bosco, Huschak'ın basına konuşmasının yasaklandığını ve 'Hizmetiyle tanınan memurun başka insanlara hakaret ettiğinden haberi olmadığını' söyledi. Bosco ayrca, Huscak'ın durumu anladığını ve ilgili gönderiyi sildiğini söyledi.

AP'ye konuşan Trieu ise, kendisini savunarak gönderisinin 'tıpkı memurlar hakkında şikayette bulunabileceği gibi, güvenliklerinden endişe etmeleri halinde başka bir memuru üstlerine şikayet edebilecekleri yönünde tavsiyede bulunduğunu' söyledi.

Öte yandan, özel grupta ülke genelinde büyük çatışmalara neden olan ırkçı cinayetleri protesto eylemlerinin de sert sözlerle eleştirildiği ve nefret söyleminde bulunulduğu tespit edildi.

Grupta ayrıca, Trump destekçisi çok sayıda görselin de paylaşıldığı belirtildi.

Başka bir gönderide ise, eski bir polis, Doğu Pittsburgh'ta polis tarafından öldürülen 17 yaşındaki Antwon Rose'un ardından yapılan eylemlerde 'saatlerce trafikte sıkıştığından' bahsetti. Polisin o gün silahının yanında olduğunu da hatırlatması üzerine, diğer kullanıcılar ise 'kendisini savunacağı için ölümcül silah kullanmaktan çekinmemesi gerektiği' yönünde yorumlar yaptılar.

Grupta en çok nefret söyleminde bulunan bir diğer gönderi ise, 2017-2021 yılları arasında Pennsylvania Sağlık Departmanı Sekreteri olarak görev yapan trans Rachel Levine ile ilgili paylaşıldı.

Çok sayıda polis, Levine'i 'freak' (ucube) olarak tanımlarken, bir kullanıcının ise "Birinin bunu vurması lazım" yazdığı görüldü.

'Burada olan burada kalır'

Grubun açıklama kısmında ise "Burada olan burada kalır. Tartışmalarımız ve görüş ayrılıklarımız olabilir, ancak bu sayfada paylaşılan hiçbir şey dışarıyla paylaşılamaz" ifadeleri yer alıyor.

In a private Facebook group called the Pittsburgh Area Police Breakroom, many current and retired officers spent the year criticizing chiefs who took a knee or officers who marched with BLM protesters, whom they called “terrorists” or “thugs.” https://t.co/sR4VIseetx — Jason Leopold (@JasonLeopold) March 22, 2021

​Grubun ortaya çıkması üzerine, polislerle ilgili yeni düzenleme ihtiyacı olduğu yönünde çağrılar da yinelendi.

Pittsburgh'taki kanunlara göre, polis memurlarının 'etnisite, ırk, din, cinsiyet, cinsiyet kimliği / ifadesi, cinsel yönelim ve / veya engellilik' konularıyla ilgili olarak saygısız ifadeler içeren herhangi bir içeriği paylaşmaları durumunda' cezai yaptırım seçeneği bulunuyor. Ayrıca, bölgedeki kanunlar, hali hazırda memurların 'taciz veya şiddeti savunmasının' yasak olduğunu söylüyor.

Ancak, Pittsburgh Yurttaş Polis İnceleme Kurulu'nun yönetici direktörü Elizabeth Pittenger, polise dair politikaların revize edilmesi görüşünde. Pittenger, "Polis departmanının kendi toplumlarında istedikleri polislik türünü yansıtacak şekilde politikalarını revize etmelerinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.