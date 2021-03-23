Sosyal medya devlerinin CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verecek

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Google’ın kurucusu Sundar Pichai ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Kongre oturumunda, kendi platformlarında özellikle pandemi ve seçim döneminde var olan yanlış bilgilendirmeler hakkında ifade verecek.

ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, Google, Twitter ve Facebook'ta var olan dezenformasyon konusunda bu platformları yakın takibe aldı. Platformların kurucuları ve CEO'ları olan Zuckerberg, Dorsey ve Pichai, Kongre tarafından Perşembe günü görüşmeye çağrıldı.

@QWongSJ reports on @CNET : "Leaders of Facebook, Twitter and Google will return to the congressional hot seat Thursday to discuss misinformation and disinformation on their platforms. " https://t.co/uoPtwQ4CZ1 — Theresa Payton ✪ (@TrackerPayton) March 22, 2021

​Kongre'de yapılacak olan görüşmede üç isimden, dezenformasyonu önlemek konusunda sorumlu oldukları platformlarda ne gibi önlemler aldıklarına dair rapor istenecek.

Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone Jr., İletişim ve Teknoloji Alt Komitesi Başkanı Mike Doyle ve Tüketicinin Korunması ve Ticaret Alt Komitesi Başkanı Jan Schakowsky görüşmeye dair bir duyuru paylaştı.

'Öz denetim başarısız bulunmuştur'

© REUTERS / Joe Skipper Eski ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya platformunu kuruyor ve son başkanlık seçimleri gibi krizlerde yayılan yanlış bilgilerin, halk sağlığı ile güvenliği açısından kötü sonuçların ortaya çıkmasına neden olduğuna vurgu yapılan duyuruda, bu krizlerde platformlardaki dezenformasyonun hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çekildi.

Komite başkanları tarafından paylaşılan duyuruda, "İletişim sektöründe yanlış bilgilerin yayılmasına olanak sağlayan çeşitli durumları değiştirme çalışmalarına başlanmalı. Bu noktada sosyal medya platformlarındaki öz denetim başarısız bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

Perşembe günü Kongre'de gerçekleştirilecek olan görüşme, ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi web sitesinde ve CNET'in YouTube kanalında canlı yayınlanacak.