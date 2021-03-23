Biden’ın eski asistanı, Putin’i aslana benzetti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Senato'daki eski çalışanlarından biri olan Tara Reade, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Amerikan liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert açıklamalarına Rus liderin verdiği yanıtı değerlendirirken kendisini aslana benzetti.

Reade, “Başkan Putin’e gelince, bir aslanın aslan olduğunu söylemesine gerek yok, bu zaten belli. Ben ve diğer birçok Amerikalı (Putin’in) verdiği karşılığı sakin ve ölçülü bulduk. Ve bu gerçek anlamda bir rahatlama, zira Amerika vatandaşları olarak Rusya ile bir savaşa hiç mi hiç ihtiyacımız yok. Tüm bunlar saçma ve propaganda” diye konuştu.

Joe Biden hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına da değinen Reade, sekiz kadının ABD Başkanı hakkında tecavüz suçlaması yöneltmesine rağmen, bu hikayelerin medyada neredeyse hiç yer almadığını, örtbas edildiğini söyledi. Reade’e göre şu anda ABD’de Demokrat Parti, ‘Amerika’daki tecavüz kültürüne müsamaha gösteriyor’.

Reade geçen yıl Biden’ı 1993 yılında Delaware senatörü olduğu dönemde Senato koridorunda kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı, ABD’li politikacı ise aleyhindeki suçlamaları yalanlamıştı.

Biden’in sözleri ve Putin’in yanıtı

ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, 'Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesinin’ sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden,“(Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz” yanıtını vermişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Putin ise Biden’in sözlerine sağlık dileklerini ileterek yanıt vermiş ve diğer insanlar ile ilgili değerlendirmede bulunmanın aynaya bakmaya benzediğini hatırlatmıştı. Rus lider ayrıca Biden’i canlı yayında görüşmeye davet etmişti. ABD Başkanı ise bu davet karşısında ‘Bir noktada görüşeceğimize eminim’ yanıtını vermişti.