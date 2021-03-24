Beyaz Saray: Nisan ayında Irak ile stratejik diyaloğumuzu yenileyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, gelecek ay Irak ile stratejik diyaloğun yenileceğini ve bunun iki ülkenin güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarını tartışmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Nisanda Irak hükümeti ile stratejik diyaloğumuzu yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı tartışmak için önemli bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu toplantılarda, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, IŞİD'in yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunun vurgulanacağını aktaran Psaki, "ABD, Irak'ın egemenliğine bağlıdır. İki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşma'da belirlenen gelecek ortaklığımız konusunda Iraklı liderler ile önemli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.