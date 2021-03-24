Biden, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesini alttan aldı: Provokasyon değil

Yeni ABD Başkanı Joe Biden, kendi dönemindeki ilk Kuzey Kore füze denemesini "Provokasyon değil, her zamanki işler" diyerek göğsünde yumuşatmayı tercih etti.

Kuzey Kore yeni ABD Başkanına ilk mesajı füzeyle verme geleneğini bozmadı. Joe Biden yönetiminin Çin'le gerilimli başlangıcına Kuzey Kore'ye yönelik nükleer program ve insan hakları eleştirilerini ve Güney Kore ile ortak askeri tatbikatı eklemesini, Pyonyang'ın füze denemesi takip etti. ABD Başkanı Joe Biden ise kendi dönemindeki ilk Kuzey Kore füze denemesini göğsünde yumuşatmayı tercih etti.

Kuzey Kore'nin haftasonunda BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmeyen nitelikte, kısa menzilli ve balistik olmayan füzeler denediği haberi, ABD'li ve Güney Koreli yetkililer tarafından teyit edildi.

Pentagon değerlendirmesine göre

Biden ise Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeler ateşlemesini 'provokasyon olarak değerlendirmediğini' söylerken Savunma Bakanlığı yetkililerinin de bunu 'olağan işler' diye nitelediğini aktardı.

Salı gecesi gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine "Hiçbir şeyin değişmediğini öğrendik" diyen Biden, denemeyi provokasyon olarak görüp görmediği sorulduğunda, "Hayır, Savunma Bakanlığı'na göre her zamanki işler. Yaptıkları şeyde yeni bir boyut yok" karşılığını verdi.

Daha önce Biden yönetimi, haftalardır üçüncü ülkeler üzerinden Kuzey Kore'deki Kim Jong-un yönetimiyle temas kurma çabalarına yanıt alamadığını medyaya sızdırmıştı.

Kuzey Kore politikasının gözden geçirilmesinin son aşaması

Üst düzey ABD'li yetkililer de Biden döneminin ilk Kuzey Kore füze denemesiyle ilgili 'normal askeri faaliyet' açıklamalarını yaptı. Yetkililer, 'Kuzey Kore politikasının gözden geçirilmesi sürecinin son aşamalarına gelindiğini, yakın zamanda Japonya ve Güney Kore ulusal güvenlik danışmanlarıyla toplantı yapılacağını' belirtti.

Kuzey Kore'nin füze denemesi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinin sonrasında geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Austin ile Blinken'ın Asya-Pasifik ziyaretinden hemen önce bir açıklama yaparak "ABD yönetimi dört yıl boyunca yatağında rahat yatmak istiyorsa, kötü kokular çıkarmaktan kaçınsın" demişti.