Blinken: Türkiye, Rus yapımı S-400'leri elinde tutmamalı

ABD Dışişleri açıklamasına göre Blinken, Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 füze savunma sistemlerini elinden çıkarması gerektiğini söyledi.

I met with @MevlutCavusoglu today in Brussels. I look forward to continued cooperation with our NATO Ally Turkey on counterterrorism, voiced our support for exploratory talks with Greece, and emphasized the importance of democracy and human rights. pic.twitter.com/OzVPVvhwGp — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2021

Açıklamada şöyle denildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu ile görüşmesinde Ankara'dan Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmamasını talep etti. Blinken aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi karşısındaki endişesini dile getirdi. İki bakan Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarları, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, demokrasi ve insan haklarını da ele aldı."

Çavuşoğlu ise görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında şu mesajları vermişti:

"S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini bir kez daha söyledik. Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzeri, ihtiyaçlarımızı karşılamak için müttefiklerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik. ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık."

​