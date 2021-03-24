ABD'nin Virginia eyaletinde idam cezası kaldırıldı

ABD'de bir eyalette daha 'idam cezası' kaldırıldı. Virginia Valisi Northern, eyalette uygulanan idam cezası uygulamasını sona erdiren yasayı imzalarken, Virginia güney eyaletleri arasında idam cezasına son veren ilk, ABD genelinde ise 23'üncü eyalet oldu.

ABD'nin güneyindeki Virginia, idam cezasının kaldırıldığı 23'üncü eyalet oldu. Virginia Valisi Ralph Northern, cezayı kaldıran yasayı imzalamadan önce yaptığı açıklamada, "Bugün bu toplulukta, güneyde veya bu ülkede ölüm cezasına yer yok" ifadelerini kullandı.

'Ceza, ortantısız bir şekilde siyahlara uygulanıyor'

Northern, idam cezasının orantısız bir şekilde siyah yurttaşlara uygulandığını ve her zaman doğru kararlar vermeyen kusurlu bir yargı sisteminin ürünü olduğunu belirterek, 1973'ten bu yana, masum olduklarına dair kanıtlar ortaya çıktıktan sonra 170'den fazla kişi hakkında verilen idam cezalarının geri çekildiğini kaydetti.

Vali, "Haklı olduğumuzdan yüzde yüz emin olmadan nihai cezayı veremeyiz ve sistemin herkes için aynı şekilde çalışmadığını bilerek insanları bu nihai cezaya mahkum edemeyiz" dedi.

Virginia'da koloni olduğu günlerden bu yana yaklaşık bin 400 kişi idam edildi. Virginia, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1976'da idam cezasını geri getirmesinden bu yana 113 kişi idam ederken, idam cezası uygulamasında Teksas'tan sonra ikinci eyalet konumunda bulunuyordu.

'İdam edilen 377 kişiden 296'sı siyah Amerikalı'

Virginia'da 20'nci yüzyılda idam edilen 377 kişiden 296'sının siyahi olduğunu belirten Northern, imza töreninde idam cezasındaki tarihi ırksal eşitsizliklere dikkat çekti.

Eyalette idam cezasına çarptırılan son 2 mahkumun cezaları ise kararın ardından şartlı tahliyesiz olarak 'ömür boyu hapis' cezasına çevrilecek.

Söz konusu mahkumların ise, 2004 yılında eski kız arkadaşını, kız arkadaşının iki çocuğunu ve erkek kardeşini öldüren Anthony Juniper ve 2005 yılında Norfolk'ta bir polis memurunu öldüren Thomas Porter olduğu belirtildi.