Biden: 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmemiz çok zor, ancak ülkede uzun süre kalma niyetimiz de yok

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten iki ay sonra ilk defa basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi.

Başkanlığının ilk 100 günü için 100 milyon Kovid-19 aşısı hedefi koyduklarını belirten Biden, "Bu hedefimize çoktan ulaştık. Şimdiki hedefimiz ilk 100 günde 200 milyon doz aşı" ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 1 Mayıs'a kadar tamamen çekme planına ilişkin ise "1 Mayıs'a kadar askerlerimizin tamamını çekmemiz taktiksel nedenlerle zor duruyor ancak burada uzun süre kalmaya niyetimiz olmadığını söyleyebilirim" dedi. Bir gazetecinin "Gelecek yıl da ABD'yi Afganistan'da göreceğimizi söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise Biden, "Böyle bir resim çizemem" yanıtını verdi.

Biden, Afganistan'dan çekildikten sonra bölgenin güvenliğinin sağlanması için Afganistan'da asker bulunduran NATO müttefikleri ile görüştüklerini ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu hafta Brüksel'de NATO müttefikleri ile temasta bulunduğunu kaydetti.

Joe Biden, gelecek planlarına ilişkin, "2024 seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyorum" diye konuştu. 78 yaşındaki Joe Biden'ın, toplantıda "120 yıl önce Senatoya girdiğimde" şeklinde bir cümle kurması ise sosyal medyada gündem oldu.

Çin'e 'rekabet' mesajı

Çin'e yönelik dış politikalarını da değerlendiren Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin’in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyleyerek, "Çin lider ülke konumuna gelmek istiyor, benim gözetiminde bu yaşanmayacak. Çin'den gelen güçlü bir rekabet var. ABD ve müttefikleri Tayvan, Güney Çin Denizi ve diğer konularda sorumlu tutacak" dedi.

Biden, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping ile uzun süredir tanıştıklarının altını çizdi. Çin ile yaşanan gerilime de değinen Biden, "Çin Devlet Başkanı (Şi Cinping) zeki bir adamdır, tıpkı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gibi, tek partili sistemin demokrasiden daha güçlü olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.

Biden, Çin'e yönelik atılacak adımları koordine etmek için 27 ayrı ülkenin devlet başkanlarıyla iletişim kuracağını belirtti.

Today, I’m setting a new goal: 200 million shots in arms by my 100th day in office. pic.twitter.com/1zCPzq5gG0 — President Biden (@POTUS) March 25, 2021

Yüzde 6'lık ekonomik büyüme hedefine ulaşacakları sözünü veren Biden, ayrıca ülkedeki işsizliğin de azaldığını ifade etti. Biden, "İşsizlik oranları ilk defa Kovid-19 salgını başlamadan önceki seviyelere düştü" dedi.

Biden, "Halen çok fazla Amerikan işsiz, birçok aile acı çekiyor, ve yapmamız gereken hala çok iş var. Fakat Amerikan halkına şunu söyleyebilirim ki, yardımınız burada, ve umut yolda" dedi.

Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerde bulunan ABD Başkanı, "Cumhuriyetçiler, bizimle çalışmak isteyip istemediklerine ya da ülkeyi bölme yolunda ilerlemeye devam edip etmeyeceklerine karar vermeli" diye konuştu.

'Göçmen çocukları sınır tesislerinden çıkarmaya ihtiyaç var'

Başta Kovid-19 salgını olmak üzere ekonomi, göç ve bireysel silahlanmanın yayılması gibi sorunların üzerine eğileceği konusunda daha önce söz verdiğini anımsatan Biden, "Trump, göçmen çocukları sınırdaki tesislerden çıkarmak için gerekli olan fonu tahsis etmedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, sınırlara gelen göçmenlerin sayısında artış yaşandığını kaydederek, "Göçmen çocukları sınır tesislerinden çıkarmaya ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Biden, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) daha fazla göçmen kabul edilebilmesi için Teksas'da 4 bin ilave yatak tedarik ettiği bilgisini verdi.

Meksika hükümetinin, ABD'ye göç etmek isteyen aileleri geri almayı reddettiğini ifade eden Biden, göçmen aileleri iade etmek için Meksika ile görüştüklerini bildirdi.

Yönetiminin 'göç sorunu konusunda çok şey yapacağını' söyleyen Biden, insanları göçe zorlayan koşulları düzeltmek için para tahsis edeceklerini belirtti.

Biden, "Trump başkan olmadan öncesinde var olmayan, kanunlarımıız, uluslararası hukuk ve insan onuru üzerinde inanılmaz bir olumsuz etkisi olan programları sonlandırdığım için özür dilemeyeceğim" dedi.

Bununla birlikte Güney Çin Denizi'ndeki gelişmeleri de değerlendiren Biden, Kuzey Kore'ye son füze denemesinin ardından yanıt vereceklerini ve Washington'un müttefikleriyle görüşme halinde olduğunu dile getirdi.