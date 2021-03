Beyaz Saray: Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılması için Mısır'a yardım teklifinde bulunduk

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan 'The Ever Given' isimli yük gemisine ilişkin Mısır'a yardım teklif ettiklerini açıkladı.