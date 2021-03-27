Eski CDC Başkanı: Virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski Başkanı Dr. Robert Redfield, koronavirüsün kökeniyle ilgili olarak “Virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızdığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde" açıklamasında bulundu.

Eski ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Redfield, Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği röportajda virüsün kökeninin Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğine inandığını belirterek, “Virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızdığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde. Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması ender görülen bir durum değil” dedi.

Virüsün yarasadan insana bulaşmasına ihtimal vermediğini söyleyen Redfield, “Kovid-19 salgınının yarasadan insana bulaşması biyolojik açıdan mantıklı değil, salgının bu şekilde başladığına inanmıyorum” ifadesini kullandı.

'Bilim sonunda bunu çözecektir'

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde CDC Başkanı olan Dr. Robert Redfield, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen virüsün kökenine ilişkin nihai rapora da değinerek, “Bu iyi, bilim sonunda bunu çözecektir” dedi.

Beyaz Saray'ın Covid-19 Danışmanı Anthony Fauci ise salgının nasıl başladığına dair çok sayıda teori olduğunu belirterek, Redfield’ın açıklamalarını 'görüş' olarak nitelendirdi.

ABD'de vaka sayısı 31 milyonu aştı

ABD'de salgının başlangıcından bu yana 30 milyon 786 bin 988 koronavirüs vakası kaydedilirken, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 559 bin 954'e ulaştı.

Geçtiğimiz ay Çin'in Vuhan kentinde incelemelerde bulunan DSÖ ekibi, koronavirüsün Vuhan'da Aralık 2019 tarihinden önce görüldüğüne dair kanıt bulunmadığını belirterek, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının 'pek olası olmadığını' söylemişti.