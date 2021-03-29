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    Amazon, Apple, Google ve Facebook

    ABD’den dijital hizmetler vergilerine misilleme açıklaması

    © AFP 2021 / DENIS CHARLET
    ABD
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    Sputnik Türkiye
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    ABD, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu altı ülkeye dijital vergiler nedeniyle ek gümrük vergisi uygulama tehdidini tekrarladı.

    ABD’nin Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, dijital hizmetler vergilerine misilleme olarak ABD’nin Türkiye, Avusturya, Hindistan, İtalya ve İspanya’dan ithal ettiği mallara ek gümrük vergisi getirme tehdidini tekrarladı.

    Tai, ABD internet şirketlerine ve e-ticaret platformlarına getirilen ek vergiler hakkında Trump döneminde başlatılan inceleme kapsamında gümrük vergisi getirilmesine kanaat getirebilir. Cuma günü yapılan açıklamada ilk adım olarak ise konu hakkında bilgi toplanacağı ve bürokratik işlemlerde bulunulacağı ifade edildi.

    Facebook, Google, Sosyal medya
    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye'nin sosyal medya firmalarını vergilendirme kararına ABD'den karşı hamle
    Bu ülkelerin aldığı vergiler, Facebook, Google ve Amazon.com gibi teknoloji şirketlerinin ülke içindeki kazançlarını hedef alıyordu.

    'Ticaret kuralları ihlal edildi'

    ABD Ticaret Temsilciliği yürüttüğü incelemenin sonuçlarını ocak ayında açıklamış, Türkiye dahil altı ülkenin ABD teknoloji şirketleri aleyhine ve diğer ülkelerin şirketleri lehine karar aldığını ve bu esnada uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini tespit etmişti.

    Gümrük vergilerinin uygulanması konusundaki uyarı, geçen hafta göreve gelen Tai’nin açıkladığı ilk müzakere taktiklerinden biri oldu. Tai, göreve kabul edilmeden önce kendisi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı Şubat ayındaki Senato oturumunda yaptığı açıklamada gümrük vergilerinin ABD ticaret politikası için 'meşru bir araç' olduğunu ifade etmişti.

    Uzlaşmaya bağlı kalacak

    Tai açıklamasında, 'ABD, uluslararası vergi konularında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) uyguladığı süreçler vasıtasıyla uluslararası uzlaşmaya varmaya bağlı kalacaktır' diye belirterek, 'Bununla beraber, bu uzlaşma sağlanıncaya kadar, Bölüm 301 kapsamında, gerektiğinde gümrük vergilerinin uygulanması da dahil olmak üzere seçeneklerimizi devam ettireceğiz' dedi.

    Tai ayrıca Breziya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Endonezya’ya yönelik 'Bölüm 301' gümrük vergisi incelemelerini sonlandırdığını açıkladı. Bunun sebebi olarak ise Tai, bu ülkelerin yargılarının dijital hizmetler vergilerini kabul etmediklerini veya uygulamaya sokmadıklarını belirtti.

    ABD ayrıca, Fransa’nın almaya başladığı dijital vergisine misilleme olarak Fransız şampanyasına, kozmetik ürünlerine, el çantalarına ve diğer ithal ürünlere yönelik 1.3 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi.

    Etiketler:
    Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi, açıklama, Endonezya, Avrupa Birliği, Brezilya, Fransa, Türkiye, ABD
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