ABD'de helikopter kazası: Çekya'nın en zengini Kellner hayatını kaybetti

ABD’nin Alaska eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Ölenlerin arasında Çekya'nın en zengin ismi Petr Kellner de var.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'da helikopterli kayak (heliski) tatilinde olan misafir ve tur rehberlerini taşıyan Eurocopter AS50 tipi helikopter dün yerel saatle 18:35'te Knik Buzulu bölgesinde bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazadan yalnızca 1 kişi sağ kurtuldu. ayatını kaybeden 5 kişi Petr Kellner, Benjamin Larochaix, Gregory Harms, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel olarak açıklandı.

56 yaşındaki Kellner, 17 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin 'Dünyanın En Zenginleri 2020' listesinde yer almıştı. Çekya'nın en zengini olan Kellner 25 ülkede faaliyet gösteren PPF şirketinin kurucusu ve yüzde 98.93'lük hisselerinin sahibiydi.

It is with great sadness that we heard the news that Petr Kellner, former co-owner of the club, died. Slavia would like to offer its deepest and most sincere condolences to the family and friends of Mr. Kellner. pic.twitter.com/vlzdmlgtiI — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) March 29, 2021

​Kellner'ın ölümünü şirketi de doğruladı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de Twitter hesabından "İnanılmaz bir trajedi. Çok üzgünüm" diyerek taziyelerini paylaştı.

Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 29, 2021

​