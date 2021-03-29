George Floyd davası bugün başlıyor: Ailesi adalet çağrısında bulundu

ABD’de George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasına bugün başlanacak. Floyd'un erkek kardeşi, duruşma öncesinde "George için adalete ihtiyacım var. Chauvin'in hüküm giyeceğine inanıyorum" dedi.

Geçen yıl 25 Mayıs'ta George Floyd'un ölümüne neden olan Derek Chauvin davası yeni haftanın ilk gününde başlıyor.

Geçen hafta jüri üyeleri belirlenen davada Chauvin, ikinci derece cinayet ve adam öldürmekten ve üçüncü derece cinayetten yargılanacak.

Duruşma öncesi konuşan George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd, adalet çağrısında bulundu. Philonise Floyd, "Şu anda kalbimde büyük bir delik var. Bu kapanamaz... George için adalete ihtiyacım var. Bir mahkumiyete ihtiyacımız var. Chauvin'in hüküm giyeceğine inanıyorum" dedi.

Floyd'un ölümünün ardından meslekten çıkarılan 44 yaşındaki Chauvin, 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Chauvin'in avukatı Eric Nelson'ın, Chauvin'in yasal prosedürü izlediğini ve Floyd'un ölümünün aşırı dozda ilaç fentanilinden ve diğer sağlık koşullarından kaynaklandığını iddia etmesi bekleniyor.

Floyd ailesinin avukatı Ben Crump ise dün yaptığı açıklamada, karşı tarafın videolarda görülenleri unutturmaya çalışarak Floyd'un karakterine saldıracağını belirtti.

Yerel saatle 09.00, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak davaya koronavirüs önlemleri nedeniyle izleyici alınmayacak ancak duruşma canlı yayınlanacak.

Minneapolis merkezli StarTribune gazetesi, duruşmayı 'Amerika'nın ırksal tarihinde belirleyici bir an' olarak nitelendirdi.

Açılış konuşmaları ve tanık ifadelerinin yaklaşık dört hafta sürmesi ve ardından müzakerelerin yapılması bekleniyor.

Jüri üyeleri kimlerden oluşuyor?

Davanın jüri seçimine mart ayının başında başlanmış, 8 Mart’ta Temyiz Mahkemesinin eski polis memuru Chauvin hakkında vereceği karar nedeniyle ertelemişti. Temyiz Mahkemesinin Chauvin ikinci derece cinayet ve adam öldürmenin yanı sıra üçüncü derece cinayetten de yargılanmasına karar vermişti.

Kararın ardından, 3 haftalık bir süreçten sonra jüri üyeleri belirlendi. 4 gün önce açıklanan listeye göre, 15 jüri belirlendi. Ancak Hennepin İlçe Hakimi Peter Cahill'in bir jüri üyesini düşürmesi ve 12 üye ve iki yedek ile devam etmesi bekleniyor.

Jüri seçiminde üyelerin farklı etnisitelerden, kültürlerden ve yaşlardan olmasın dikkat edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda, yaşları 20-60 arasında değişen jürilerden 6'sı beyaz kadın, 3'ü siyah erkek, 3'ü beyaz erkek, 1 siyah kadın ve 2 farklı kökenden kadından oluşuyor.

Söz konusu 15 kişiden ikisinin göçmen olduğu belirtilirken, birinin kimyager, birinin muhasebeci, birinin ise hemşire olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anında Chauvin'in yanında bulunan ve daha sonra işten çıkarılan iki polis memuru Tou Thao, Thomas Lane, ve J. Alexander Kueng'in de bu yıl içinde yargılanması planlanıyor.