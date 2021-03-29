ABD Stratejik Komutanlığı'nın paylaştığı tweet alay konusu oldu

ABD Stratejik Komutanlığı'nın (USSTRATCOM) Twitter hesabı, ülkenin nükleer kodları olduğundan şüphelenilen bir dizi tweet paylaşımında bulundu. Hesaptan atılan tweetler merkezde paniğe neden oldu. Daha sonra herkesten, paylaşılan gönderiyi dikkate almamaları istendi.

Pazar günü akşam saatlerinde USSTRATCOM'un Twitter hesabında, 13 karakterden oluşan şifreli bir mesaj paylaşıldı.

US Strategic Command just tweeted this 😬😬😬 pic.twitter.com/2vR465AAUl — Caleb Hull (@CalebJHull) March 28, 2021

Kısa süre içerisinde binlerce retweet ve etkileşim alan gönderi, ABD makamlarında paniğe neden olurken, kurumun resmi Twitter hesabından da yarım saat içerisinde kaldırıldı.

​Twitter'da paylaşılan mesaj ülke gündemine oturunca 'siber saldırı' ihtimali tartışmaya açıldı. Hesabın şifresinin ele geçirildiğinden ve paylaşılan mesajın ABD ordusuna ait 'nükleer fırlatma kodu' olduğundan şüphelenildi.

Time to say goodbye to everyone. I’ll miss my friends and family — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 28, 2021

'Dünyanın sonu geliyor galiba'​

Öte yandan bu tweet, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar, "Dünyanın sonu bu mesajla geliyor galiba" yorumunda bulunurken bir kullanıcı, "Herkese veda etme zamanı gedi. Arkadaşlarımı ve ailemi özleyeceğim" ifadelerini kullandı. ​Başka bir Twitter kullanıcısı da, "Güneşin batışını son kez izleyip planlar yapmayı bırakayım mı yani?" dedi.

Diğer birçok yorumda USSTRATCOM merkezinde bir kedinin bulunduğu ve bu kedinin söz konusu paylaşımı yaptığı iddia edildi.

ABD ordusunun kilit kurumlarından biri olan USSTRATCOM, ülkenin nükleer cephaneliğini denetlemek ve nükleer kodları saklamakla yükümlü.