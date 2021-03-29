ABD’de polis tarafından öldürülen siyahi Botham Jean’in adı caddeye verildi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger'in 2018 yılında yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki komşusu Botham Jean’i silahıyla vurmuştu. Yetkililer, polis Amber Guyger tarafından evinde öldürülen siyahi vatandaşı Botham Jean’in adını Dallas kentinde bir caddeye verdi.

A street in Dallas has been renamed in honor of Botham Jean, an unarmed Black man who was eating ice cream in his unlocked apartment when a police officer entered and fatally shot him. https://t.co/me4qebSGJQ pic.twitter.com/vxOACjjRbP — ABC News (@ABC) March 28, 2021

​Jean'in ailesi ve kent sakinleri cumartesi günü, Botham Jean Bulvarı tabelasını törenle açtı. Törene katılan Jean'ın kız kardeşi kardeşi Allisa Findley, “Güçlü olacağımı sanıyordum. Çünkü bu organizasyonun bir kutlama havasında olması gerekiyordu. Ancak kardeşimi özlüyorum. Ve onu geri istiyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Dallas emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, 2018 yılında görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyah komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu. Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Guyger, girdiği evi kendisininki sandığını ve Jean’in de hırsız olduğunu düşündüğünü söylemişti. Olayın ardından Guyger, görevden alınmıştı. Mahkeme, olaya ilişkin görülen davada Guyger’i cinayetten suçlu bulmuştu.

Ağabeyinin katiline sarılmıştı

Guyger'ın duruşmasında tanık kürsüsüne çıkan öldürülen Jean'ın kardeşi, ağabeyinin katiline 'seni affediyorum' diyerek sarılmıştı.