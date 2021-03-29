Beyaz Saray: Biden, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşme niyetinde değil

ABD Başkanı Joe Biden’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, ABD liderinin Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Biden’in yaklaşımının tamamen farklı olacağını ve böyle bir niyeti olmadığını düşünüyorum” dedi.

Daha önce Biden, Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi bağlamında, bu ülkenin gerilimi tırmandırması durumunda 'yanıt verme' niyetinde olduğunu, fakat bu konuda 'bir çeşit diplomasiye' hazır olduğunu açıklamıştı.