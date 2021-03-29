Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

2024 ABD başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimalini gündemde tutan ve sosyal medya platformlarından kovulmasına nispet kendi platformunu açmaya hazırlanan 45. Başkan Donald Trump, kulübünde düzenlenen düğüne katılanlara "Daha beni özlemediniz mi" diye takıldı.

Davetlilerin tezahüratlarla karşılılık verdiği Trump, halefi Joe Biden'ın göçmen, İran, Çin politikalarını hedef aldı.

Trump asks wedding party: 'Do you miss me yet?' https://t.co/nDT5oyDHkQ — BBC News (World) (@BBCWorld) March 29, 2021

Biden İran'a yaptırımları kaldırma ve nükleer anlaşmaya geri dönme adımı atmamış olmasına rağmen, selefinden şu sözler geldi:

"(Meksika) sınırıyla, Çin'le, İran'la ilgili tüm sansasyonel haberleri alıyorum. Biz anlaşma yapmaya hazırız, onlar her şeyi yapmaya hazır, ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve bu adam (Biden) tutup yaptırımları kaldırıyor ve artık müzakere etmek istediğini söylüyor."

Trump yönetiminin nükleer anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle İran'a uluslararası yaptırımlar uygulanması talebiyle BM Güvenlik Konseyine yaptığı başvuru, şubat ayında Biden yönetimi tarafından geri çekilmişti.

Biden'ın bir yandan Trump'ın göçmen karşıtı kararnamelerini iptal ederken diğer yandan ABD-Meksika sınırına yığılan göçmenleri "Gelmeyin" çağrısı eşliğinde çoluk çocuk gözaltı kamplarına atmasına atıf yapan Trump, "Sınır iyi değil. Bugüne kadarki en kötü halde" dedi.

Başkanlığının 2017-18 döneminde binlerce göçmen aileyi çocuklarından ayırarak trajedilere imza atmış olan Trump "Çocuklara ne oluyor, sefalet içinde yaşıyorlar. Daha önce kimsenin hayatta görmediği gibi yaşıyorlar. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı" diye devam etti.

Trump crashes Mar-a-Lago wedding and lashes out at Biden https://t.co/0s9YCgdBDX — The Independent (@Independent) March 29, 2021

80 milyondan fazla oy alan Biden karşısında yenilmesine "Bana, 66 milyon oy aldın mı tamam, dediler. Ben 75 milyon oy aldım ve neler olduğunu gördünüz" tepkisini gösteren Trump, seçimde çok geniş çaplı hile yapıldığı iddialarından bir potpori sunmayı ihmal etmedi. Yeni evli çiftin şerefine kadeh kaldırarak şovunu tamamladı.