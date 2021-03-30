Nike, içinde insan kanı bulunan 'şeytan ayakkabıları'nın üreticisine dava açtı

Nike, tabanında insan kanı bulunan 'şeytan ayakkabıları'nı satan MSCHF'ye dava açtı. ABD'li firma, ayakkabının kendi modellerine benzemesi nedeniyle bazı müşterilerinin Nike'ın satanizmi desteklediği düşüncesine kapıldığını ve bunun markaya zarar verdiğini belirtti. Nike’ın Air Max modeli kullanılan ayakkabı sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

ABD merkezli spor giyim devi Nike, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan 'Şeytan Ayakkabılarını' rapçi Lil Nas X'le birlikte üreten Brooklyn sanat kolektifi MSCHF'ye 'marka ihlali' davası açtı.

DROP 43 - SATAN SHOEShttps://t.co/MNOFecjLBY — MSCHF (@mschf) March 29, 2021

​​Projeyle hiç bir alakası olmadığını belirten Nike, dün piyasaya sürülen ayakkabının tasarımı ile logosu nedeniyle kendilerine ait izlenimi verdiğini ve sosyal medyada bir çok kullanıcının Nike'ı boykot etmekle tehdit ettiğini belirtti.

Şikayet dilekçesinde, kanlı ayakkabıların, Air Max 97 modelinin taklidi olduğu ve üzerinde Nike logosu olduğu belirtildi.

Nike şikayetinde ayrıca, MSCHF'nin söz konusu ayakkabıyı üretme ve satma yetkisinin durdurulmasını talep etti.

'Nike'ın satanizmi desteklediğini düşünenler oldu'

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"MSCHF ve yetkisiz Şeytan Ayakkabıları karışıklığa neden olabilir ve MSCHF ürünleri ile Nike arasında hatalı bir ilişki oluşturabilir. Ayakkabının tanıtılmasının ardından, kısa bir sürede Nike'ın satanizmi desteklediğine inanan tüketiciler oldu ve bu markaya zarar verdi."

Rapçi Lil Nas X davada taraf olarak yer almazken, müzisyenin temsilcileri konuyla ilgili sorulara da yanıt vermedi. MSCHF ekibi, Twitter'dan açıklama yaparak Nike'ın kendilerine dava açtığını doğruladı.

Sosyal medyada tartışma yaratmıştı

​​Şeytana gönderme yapılarak 666 adet üretilen ayakkabı, Lil Nas X'in şeytanı canlandırdığı yeni bir müzik klibi yayımlamasının ardından piyasaya sürülmüştü. Tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandıran ayakkabı bazı kesimler tarafından beğenilse de çok sayıda eleştirilerinin hedefi olmuştu.

​MSCHF adına konuşan sözcü ayakkabıda kullanılan kanı kolektif üyelerinin verdiğini belirterek “Sanatımız için fedakarlığa hazırız” demişti.

Nike Air Max 97 modelinin kullanıldığı tasarımda ayakkabıları bronz bir pentagram, ters haç gibi detaylar bulunuyor.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹



👟Nike Air Max '97

🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

🗡️666 Pairs, individually numbered

💰$1,018

🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

1018 dolardan satışa konan ayakkabıların kısa sürede tükendiği bildirilirken Lil Nas X sosyal medya hesabı üzerinden 666. çifti kendisini retweet eden takpçilerinden birine vereceğini açıklamıştı.

if u want the 666th pair of the satan shoes quote this tweet and use #satanshoes to be entered and I’ll pick someone by thursday 🏹❤️ — nope 🏹 (@LilNasX) March 29, 2021

​MSCHF ekibi daha önce de tartışma yaratan ürünlere imza atmıştı. Kolektif, binlerce dolarlık Hermes Birkin çantaları parçalayarak yaptığı ‘Birkenstock’ terlikleri satışa sunmuştu.

These Birkenstocks are made from destroyed Hermès Birkin bags.

Photo: MSCHF



Details: https://t.co/VLjYdLwU1E pic.twitter.com/h4IrFecjnE — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) February 8, 2021

​Ayrıca, tabanlarında gerçek kutsal su bulunan ayakkabıları satışa çıkarmış ve bunlara "İsa Ayakkabıları" ismini vermişti. Kanadalı müzisyen Drake, bu ayakkabılardan bir çift almıştı.