New York'ta sokak ortasında 65 yaşındaki Asyalı kadına saldırı

ABD'nin New York kentinde Asya kökenli 65 yaşındaki bir kadın, yolda yürüdüğü sırada siyahi bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak defalarca tekmelendi. Aldığı darbelerin ardından yere düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

New York kentinde 65 yaşındaki Asyalı bir kadın, yolda yürüdüğü sırada karşısından gelen siyahi erkeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre saldırgan, tekme attığı kadını önce yere düşürdü, sonra tekmelemeye devam etti.

Çevredekiler müdahale etmedi

O sırada binanın girişinde bulunan güvenlik görevlisinin ise olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

He closed door on helpless victim. She was punched and kicked causing her to fall. He then kicked her multiple times in the head before fleeing. Victim is currently hospitalized with swelling to the face, pain in left leg. @NYPDHateCrimes investigating. Here’s the suspect. 2/2 pic.twitter.com/2fJ5bEGwXU — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 30, 2021

​Saldırıdan önce hakarete maruz kaldığı belirtilen kadının aldığı darbelerin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Asyalılara yönelik nefret suçlarında artış

Tepki çeken olay sonrası New York Polis Departmanı (NYPD) Nefret Suçları Görev Gücü, Twitter üzerinden saldırganın fotoğraflarını paylaşarak kimliğinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istedi.

NYPD'nin verilerine göre, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Asya kökenli ABD'lilere yönelik nefret suçlarında yüzde bin 300 artış kaydedildi.