ABD'de Watergate Skandalı'nın beyni olarak bilinen Gordon Liddy hayatını kaybetti

ABD'de eski başkanlardan Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanarak bir döneme damgasını vuran Watergate Skandalı'nın beyni olarak bilinen G. Gordon Liddy 90 yaşında yaşamını yitirdi.

1972 yılında patlak veren ve dönemin ABD Başkanı Nixon'ın istifasına yol açan Watergate Skandalı'nın planayıcılarından Liddy'nin oğlu Thomas Liddy, babasının dün Virginia'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

G. Gordon Liddy, the undercover operative whose bungling of the Watergate break-in triggered the gravest constitutional crisis in American history and led to the resignation of President Richard M. Nixon, has died https://t.co/Gdz6WKNkIt — Marc Fisher (@mffisher) March 30, 2021

​1930'da New Jersey'de doğan Liddy, FBI'da çalıştığı dönemde, dönemin ABD Başkanı Nixon'un görevi bırakmasına yol açan Watergate Skandalı'ndaki rolü nedeniyle 'komplo, hırsızlık ve yasa dışı telefon dinleme' suçlarından hüküm giyerek 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Watergate Skandalı

Watergate Skandalı, ABD'de 1972-1974 döneminde Başkan Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın istifasıyla sonuçlan büyük bir siyasi skandal olarak biliniyor.

Skandal, başkent Washington'da 17 Haziran 1972'de 5 hırsızın Watergate İş Merkezi'ndeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklanması ve Nixon hükümetinin olayı örtbas etme girişimlerinin ardından patlak vermişti.

Olayda, Nixon hükümetinin 1972 seçimlerinde siyasi rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarılmış, skandala adı karışan Nixon istifa ederek görevini yardımcısı Gerald Ford'a devretmişti.