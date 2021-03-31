ABD'de Johnson&Johnson aşını vurulan kişinin vücudunda kızarıklık ve ağrılı döküntüler oluştu

ABD'nin Virgina eyaletinde Johnson&Johnson'ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşısını olan Richard Terrell’in yaşadığı yan etki nedeniyle vücudunun büyük bir bölümünde kızarıklık ve ağrılı döküntüler meydana geldi. Terrell’ın 5 günden sonra iyileşerek, hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Terrell, Johnson&Johsnon koronavirüs aşısının ilk dozunu uyguladıktan 4 gün sonra vücudunun büyük bir kısmında kızarıklık ve derisinde ağrılı döküntüler meydana geldiğini ifade etti.

Richard Terrell received the Johnson & Johnson Covid vaccine and suffered a severe rash that spread over his entire body.



“It all just happened so fast. My skin peeled off…” Terrell said.https://t.co/mTzx7b3Ub5 #CovidVaccine #CovidPassport — Luke Yamaguchi (@gutresolution) March 31, 2021

​'Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım'

Olaya ilişkin yerel medyaya konuşan ve derisinde kızarıklık, ağrılı döküntüler oluşan Terrell, “Aşı olduktan sonra birkaç gün içinde koltuk altımda rahatsızlık hissetmeye başladım. Şiddetli bir kaşıntı başladı. Daha sonra tüm vücuduma yayıldı. Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım” dedi.

Yaşadığı yan etkilere rağmen 'aşı olun' çağrısı yaptı

Yaşadığı yan etki nedeniyle VCU Medical Center North Hastanesi’nde tedavi altına alınan Terrell’ın 5 günden sonra iyileşerek, hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Aşı sonrası karşılaştığı yan etkiye rağmen aşı olmanın gerekliliğine dikkat çeken Terrel, ”Aşı olduğumdan dolayı bir pişmanlık duymadım. Herkesi aşıyı olmaya davet ediyorum” dedi.