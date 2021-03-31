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    Joe Biden- Vladimir Putin

    ABD'de 27 örgütten Biden'a çağrı: Putin'e yönelik düşüncesiz ve sorumsuz söylemi bırakıp yapıcı görüşmelere gir

    © AFP 2021 / ERIC BARADAT
    ABD
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    'Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz' sorusunu 'Evet' diye yanıtlayıp 'Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalenin bedelini ödeyeceğinden' söz ederek diplomatik kriz yaratan Biden'a, sol eğilimli gruplar dahil 27 örgütten çağrı geldi: Düşüncesiz ve sorumsuz söylem bırakıp yapıcı ikili görüşmeler yürüt.

    ABD'de Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'katil', 'ruhu yok' diye söz etmesi birçok siyasi çevrede  hayretle karşılanırken, 27 kuruluş konuyla ilgili ortak bildiri yayımladı. Demokrat Parti yandaşı ve sol eğilimli grupların da dahil olduğu ortak bildiride Biden'a Putin'e yönelik düşüncesiz ve sorumsuz söylem kullanmayı durdurma ve bunun yerine yapıcı ikili görüşmeler yürütme çağrısında bulunuldu.

    The Hill'in haberine göre ortak bildiride şöyle denildi:

    "Diplomasi, silahların kontrolü, silahsızlanma ve barışı savunan ulusal kuruluşlar olarak, biz, cephaneliklerinde dünyadaki nükleer savaş başlıklarının yüzde 90'ından fazlasına sahip iki ülkenin liderleri arasında son zamanlarda yaşanan olumsuz söz alışverişinden derinden endişe duyuyoruz."

    "Amerikalılar olarak, Biden yönetiminden böylesi pervasız retorik atışmasına katılmayı durdurmasını ve bunun yerine Rus hükümetiyle nükleer silah müzakereleri için güçlü biçimde çaba göstermesini talep ediyoruz."

    Ortak bildiriye imza atanlar arasında Adalet Demokratları, Mavi Amerika, İlerleme Talebi, Devrimimiz, Amerika'nın İlerlemeci Demokratları gibi sol eğilimli gruplar da var.

    Biden'ı ABD başkanlığını Donald Trump'tan devraldığında "Diplomasi dış politikamızın merkezine geri döndü" diye beyan ettiği taahhüdünü yerine getirmeye çağıran gruplar, Rusya Devlet Başkanı'yla olumsuz atışmalara girmek yerine her zamankinden acil bir sorun haline gelen nükleer silahlanma yarışının tehlikelerini bertaraf için yapıcı ikici görüşmelere girmesi talebini dillendirdi. 

    Amerika'nın İlerlemeci Demokratları Direktörü Alan Minsky, "Demokrat Parti'nin ilerlemeci tabanının Putin veya Rusya'ya karşı savaşkan bir dış politikada hiçbir çıkarı bulunmamaktadır" açıklamasını yaparak şu vurguda bulundu:

    "İnsanlar hepimizin geçen yılın halk sağlığı ve ekonomi felaketlerinden daha hızlı toparlanmamıza imkan verecek uluslararası işbirliğiyle daha güvenli bir dünyada yaşamak istiyor. Bırakın nükleer tırmandırmayı, Soğuk Savaş tipi tehditleri çekmek için bile kimsenin sabrı kalmadı."

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