Epstein davasında yeni gelişme: 'Tecavüz edip timsahlara yem etmekle tehdit etti'

Mahkeme tutanaklarında ABD'de fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve geçen yıl New York'ta yattığı cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, aslen Türkiyeli ve Müslüman olduğunu belirten Floridalı bir kadına tecavüz ettiği ve olayı ifşa etmesi halinde kurbanını timsahlara yem etmekle tehdit ettiği iddiası ortaya atıldı.

ABD'de cinsel saldırı, seks ticareti ve insan kaçakçılığıyla suçlanan ve 2019 yılında New York'taki hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki sırlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

NEW: Federal lawsuit claims sex trafficker Jeffrey Epstein raped a former South Florida real estate broker, forced her to have sex with a local judge, then threatened to feed her to the alligators. https://t.co/eRKku45e4c — julie k. brown (@jkbjournalist) March 30, 2021

​Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olduğunu öne süren, adı diğer mağdurlar gibi Jane Doe olarak kayıtlara geçen ve kimliği belirtilmeyen kadın, Epstein'ın kendisine 2008 yılında Palm Beach'deki malikanesinde, seks ticareti ortağı Ghislaine Maxwell'in yardımıyla defalarca tecavüz ettiğini öne sürdü.

'Türkiye doğumlu ve Müslüman'

'Türkiye doğumlu ve Müslüman' olduğunu belirten Doe, Epstein ve Maxwell'in Florida'daki bir otelde de küçük oğlunun gözleri önünde kendisine tecavüz ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Şikayeti dava dosyasına eklenen kadın, olayın ardından malikaneden çıktıklarını, Epstein ve Maxwell'le birlikte arabaya bindiklerini ve Epstein'ın timsahlarla dolu büyük bir suyun kenarına gittiklerini iddia etti. 'Cinsel istismara uğrayan' genç kadın, “Epstein beni timsahlarla dolu suyun kenarına götürdü ve bana, olayı birilerine anlatırsam, geçmişte diğer kızların başına geldiği gibi içi timsahlarla dolu havuza düşeceğimi ve timsahlara yem olacağımı söyledi" ifadelerini kullandı.

'Vajinal ameliyatlara zorladılar'

Doe ayrıca, ikilinin kendisini 'yüksek profilli müşterilere' sattığını ve tekrardan bakire olabilmesi için vajinal ameliyata zorladığını belirtti. İddiada ayrıca Epstein'ın, kadının yaşını 17 gibi göstermek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Dosyada, Doe'nun cinsel organında bu ameliyatlardan ötürü kalıcı hasar oluştuğu ve organın işlevini yitirdiği kaydedildi.

Doe, Güney Florida Federal Mahkemesi'nde görülen davada, ikiliyle 2006'nın sonlarında veya 2007'nin başlarında Epstein'ın ev sahipliği yaptığı bir barbeküde tanıştığını ve Epstein'ın kendisini gayrimenkul danışmanı olarak işe aldığını söyledi.

'200 dolar tazminat verdi'

İddiaya göre eğitimli bir kuaför olan Doe, Ocak 2008'de saçını kesimi için Epstein’ın Palm Beach'deki malikanesine gitti. Ancak Doe, oraya vardığında 'Epstein'ın tamamen çıplak olduğunu ve Maxwell’in yardımıyla kendisine tecavüz ettiğini' ifade etti.

Başka bir iddiaya göre Epstein olaydan sonra, Doe'ya 'tazminat' olarak 200 dolar verdi.

'5 ay boyunca devam etti'

Doe, olaydan sonra beş ay boyunca Epstein ve Maxwell'in bu faaliyetleri sürdürdüğünü ve kendisine öldürme, sınır dışı etme, fuhuştan tutuklatma veya 8 yaşındaki oğlunu elinden alma gibi tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

Bu beş ay boyunca Doe, 'fotoğraflarının defalarca çekildiğini ve çıplak olarak filme alındığını' da ifade etti.

Epstein'ın suç ortağı olarak bilinen 59 yaşındaki Maxwell, şu anda Brooklyn'de cezaevinde bulunuyor. Tutuklu yargılanan Maxwell'in temmuz ayındaki duruşmasına kadar burada kalacağı belirtiliyor.