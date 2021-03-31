Beyaz Saray'dan gönderilmişti: Biden'ın köpeği bir kişiyi daha ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Major, Beyaz Saray'da bir kişiyi daha ısırdı. Daha önce de bir görevliyi ısıran köpek, olay sonrası Biden çiftinin Wilmington'daki evine gönderilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın 2018 yılında sahiplendiği köpek, Beyaz Saray’da bir kişiyi daha ısırdı.

The younger of the US president's two German Shepherds "nipped someone while on a walk" on Monday, said Michael LaRosa, press secretary to first lady Jill Biden https://t.co/xt2IFRkDNz — Sky News (@SkyNews) March 31, 2021

Jill Biden’ın Basın Sekreteri Michael LaRos, Major’un bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdığını ve çalışanın sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildiğini söyledi. LaRos, Major’un çevresine alışmaya çalıştığını ve Ulusal Park Servisi çalışanını bahçede gezinti sırasında ısırdığını belirtti.

Daha önce de bir Beyaz Saray çalışanını ısıran Major, sonrasında Biden çiftinin Wilmington'daki evine gönderilmişti. Major, Biden çiftinin sahiplendiği iki Alman köpeğinden biri.