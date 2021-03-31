Kayıt
20:30 31 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde uzaktan eğitim alan çocuk ile ona yardım eden velisi

    ABD'de veli infiali: İlkokulda ebeveynlerin korku saldığını betimleyen ve ereksiyon sahnesi içeren çizgi film gösterildi

    © REUTERS / AMIRA KARAOUD
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163508_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_390bd3a34230d55e6c24fc0bc694332a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202103311044163615-abdde-veli-infiali-ilkokulda-ebeveynlerin-korku-saldigini-betimleyen-ve-ereksiyon-sahnesi-iceren/

    Fransa ve Britanya'da okulda Muhammed peygamber karikatürü krizinin ardından bu kez ABD'nin Connecticut eyaletinde okulda penis ereksiyonuyla ilgili bölüm de içeren korku salan ebeveynlerle baş etme konulu çizgi film gösterilmesi krizi çıktı.

    ABD'nin Connecticut eyaletinin Greenwich eğitim bölgesinde bir devlet ilkokulunun öğrencilere korkuyla ilgili zihinsel ve fiziksel süreçleri betimleyen çizgi film göstermesi, üstelik filmin penis ereksiyonuyla ilgili sahne içermesi, velileri kızdırdı. 

    İlkokul öğrencilerinin uzaktan eğitimde izlemek zorunda kaldıkları çizgi filmi tuhaf bulduklarını, korkuyla başa çıkma temalı çizgi filmin bu yaş grubuna uygun olmadığını söyleyen veliler kızgınlıklarını ifade etti. 

    Velilerin 'iğrenç' diye nitelediği 'Küçük Alfred ile Gölge: Korkmak hakkında kısa bir hikaye' isimli çizgi filmde insan gibi konuşan ve hareket eden iki baykuş, Alfred ve Joy isimli iki çocuğu temsil ediyor. İki baykuş çocuk baş etmek zorunda kaldıkları korkular hakkında konuşurken, insan ebeveynlerin çocukları dövmesi, yumruklarını sıkarak kavga etmesi, içki içip delirmiş gibi davranması durumlarının çocuklarda acı verici korku yarattığı gösteriliyor.

    Birkaç saniyelik bir sahnede üzüntülü bir çocuğun yanında bir erkek çıplak belden aşağısı ve sertleşmiş penisiyle dururken, dış ses 'bazı çocukların ebeveynin mahrem yerlerine dokunması ya da penisini mahrem yerlerine değdirmesi veya ağzına koymasını tecrübe ettiğinden ve bunun tekrarlanacağı korkusuyla dehşete düştüğünden' söz ediyor. Dış ses, çocuklara böylesi durumları muhakkak güvendikleri bir büyüğe anlatmalarının çok önemli olduğu tavsiyesi yapıyor. 

    Korku salan ebeveynler hakkındaki sahnelere öfkelenen veliler, salı günü Greenwich okulları başmüfettişi Dr. Toni Jones'dan özür dileyen e-posta aldı.

    E-postada çizgi filmin travma geçirmiş çocuklara özel terapi seansı olarak çekildiğini, ilkokul ikinci sınıf çocuklarının tamamı tarafından izlenmesinin hedeflenmediğini belirten Jones'dan "Videonun bu noktasındaki içerik Greenwich Devlet Okulu ikinci sınıflarımız için uygun değildi" dedi.

    Başmüfettiş, bunun çocuklar nezdinde gündeme getirmiş olabileceği herhangi bir soru veya kaygı için de özür diledi.

    Ancak çocukları ikinci sınıfa değilse bile sözkonusu okula giden muhafazakar siyasi yorumcu Carl Higbie, bu özürle tatmin olmadı.

    Yanlış çizgi film gösterilmesinden sorumlu olanların işten atılmasını isteyen Higbie, sorunun nereden çıktığını öğrenmek için Bilgi Edinme Hakkı Yassı çerçevesinde başvuru yaptığını duyurarak, meseleye müdahil herkesin e-postaları, belgeleri ve diğer kayıtları muhafaza etmesini istedi.

    Irak'ta savaşmış eski bir ABD Özel Kuvvetler mensubu olan, 45. Başkan Donald Trump tarafından atandığı görevden Amerikalıların kaçak göçmenleri sınırda silahla vurmasını savunmaya varan ırkçı, cinsiyetçi, Müslüman ve LGBT düşmanı açıklamalarının ortaya çıkması nedeniyle istifa etmiş bulunan Higbie, peşini bırakmadığı çizgi film krizinde iki ihtimal olduğuna dair açıklamalar yaptı.

    "1) Öğretmenler göstermeden evvel izleyecek kadar önemsemedi. 2) İzledi ve sorun görmedi... Her iki halde de bunların bizim çocuklarımıza eğitim vermekle işi olamaz" diyen Higbie, sorumlu kişi bulunup işten atılana dek durmayacağı sözünü verdi.

    Bazı yorumcular ise diğer velilerin istenmeyen bir yanlışlık olduğunu anladığı ve öğretmenlerin kovulmasını istemediği yönünde paylaşımlar yaptı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rize Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak çarşıda Türk çayı tanıtılacak.
    Rize'de Guinness'a aday proje: Çay Çarşısı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet