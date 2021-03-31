ABD'de veli infiali: İlkokulda ebeveynlerin korku saldığını betimleyen ve ereksiyon sahnesi içeren çizgi film gösterildi

Fransa ve Britanya'da okulda Muhammed peygamber karikatürü krizinin ardından bu kez ABD'nin Connecticut eyaletinde okulda penis ereksiyonuyla ilgili bölüm de içeren korku salan ebeveynlerle baş etme konulu çizgi film gösterilmesi krizi çıktı.

ABD'nin Connecticut eyaletinin Greenwich eğitim bölgesinde bir devlet ilkokulunun öğrencilere korkuyla ilgili zihinsel ve fiziksel süreçleri betimleyen çizgi film göstermesi, üstelik filmin penis ereksiyonuyla ilgili sahne içermesi, velileri kızdırdı.

İlkokul öğrencilerinin uzaktan eğitimde izlemek zorunda kaldıkları çizgi filmi tuhaf bulduklarını, korkuyla başa çıkma temalı çizgi filmin bu yaş grubuna uygun olmadığını söyleyen veliler kızgınlıklarını ifade etti.

The fact that the cartoon was about FEAR makes the whole situation quite ironichttps://t.co/jfFINYTGYI — RT (@RT_com) March 31, 2021

Velilerin 'iğrenç' diye nitelediği 'Küçük Alfred ile Gölge: Korkmak hakkında kısa bir hikaye' isimli çizgi filmde insan gibi konuşan ve hareket eden iki baykuş, Alfred ve Joy isimli iki çocuğu temsil ediyor. İki baykuş çocuk baş etmek zorunda kaldıkları korkular hakkında konuşurken, insan ebeveynlerin çocukları dövmesi, yumruklarını sıkarak kavga etmesi, içki içip delirmiş gibi davranması durumlarının çocuklarda acı verici korku yarattığı gösteriliyor.

Birkaç saniyelik bir sahnede üzüntülü bir çocuğun yanında bir erkek çıplak belden aşağısı ve sertleşmiş penisiyle dururken, dış ses 'bazı çocukların ebeveynin mahrem yerlerine dokunması ya da penisini mahrem yerlerine değdirmesi veya ağzına koymasını tecrübe ettiğinden ve bunun tekrarlanacağı korkusuyla dehşete düştüğünden' söz ediyor. Dış ses, çocuklara böylesi durumları muhakkak güvendikleri bir büyüğe anlatmalarının çok önemli olduğu tavsiyesi yapıyor.

Korku salan ebeveynler hakkındaki sahnelere öfkelenen veliler, salı günü Greenwich okulları başmüfettişi Dr. Toni Jones'dan özür dileyen e-posta aldı.

E-postada çizgi filmin travma geçirmiş çocuklara özel terapi seansı olarak çekildiğini, ilkokul ikinci sınıf çocuklarının tamamı tarafından izlenmesinin hedeflenmediğini belirten Jones'dan "Videonun bu noktasındaki içerik Greenwich Devlet Okulu ikinci sınıflarımız için uygun değildi" dedi.

Başmüfettiş, bunun çocuklar nezdinde gündeme getirmiş olabileceği herhangi bir soru veya kaygı için de özür diledi.

Ancak çocukları ikinci sınıfa değilse bile sözkonusu okula giden muhafazakar siyasi yorumcu Carl Higbie, bu özürle tatmin olmadı.

Yanlış çizgi film gösterilmesinden sorumlu olanların işten atılmasını isteyen Higbie, sorunun nereden çıktığını öğrenmek için Bilgi Edinme Hakkı Yassı çerçevesinde başvuru yaptığını duyurarak, meseleye müdahil herkesin e-postaları, belgeleri ve diğer kayıtları muhafaza etmesini istedi.

In my hometown, in my daughters age group class of second grade, they showed an animated video today of a man with an ERECTION standing over a child!!!!!



this is not OK!!!!https://t.co/B4vgSa7Qle — Carl Higbie (@CarlHigbie) March 29, 2021

Irak'ta savaşmış eski bir ABD Özel Kuvvetler mensubu olan, 45. Başkan Donald Trump tarafından atandığı görevden Amerikalıların kaçak göçmenleri sınırda silahla vurmasını savunmaya varan ırkçı, cinsiyetçi, Müslüman ve LGBT düşmanı açıklamalarının ortaya çıkması nedeniyle istifa etmiş bulunan Higbie, peşini bırakmadığı çizgi film krizinde iki ihtimal olduğuna dair açıklamalar yaptı.

"1) Öğretmenler göstermeden evvel izleyecek kadar önemsemedi. 2) İzledi ve sorun görmedi... Her iki halde de bunların bizim çocuklarımıza eğitim vermekle işi olamaz" diyen Higbie, sorumlu kişi bulunup işten atılana dek durmayacağı sözünü verdi.

Bazı yorumcular ise diğer velilerin istenmeyen bir yanlışlık olduğunu anladığı ve öğretmenlerin kovulmasını istemediği yönünde paylaşımlar yaptı.