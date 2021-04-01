ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange kentinde yer alan Lincoln Bulvarı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynaklar, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 6 olabileceği bilgisini verdi.

Mass shooting in #Orange. Sources say 4 are dead and that there may be 6 victims total hit at a business complex on Lincoln Avenue @cbsla #cbsla #massshooting pic.twitter.com/5GfO76FG7D — michele gile (@michelegiletv) April 1, 2021

NBC Los Angeles'ın haberine göre, Orange Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada yerel saatle 17.30 civarında Lincoln Bulvarı'ndaki 200. blokta silahlı çatışma yaşandığı bilgisi verilerek çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.