Biden'ın köpeğinin Beyaz Saray koridorlarına tuvaletini yapması Twitter'da gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeklerinden birinin Beyaz Saray koridorlarına tuvaletini yapması Twitter'da gündem olunca, kullanıcılardan esprili yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar Biden yönetimini eleştirirken, bazıları da ABD medyasına yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

Biden'ın köpekleri Twitter'da gündem olmaya devam ediyor. ABD merkezli haber ajansı The Associated Press'in (AP) paylaştığı habere Twitter'da birçok yorum geldi.

Ruh roh! Biden pooch drops doggie doo in White House hallway. https://t.co/XJcv8cWZtp — The Associated Press (@AP) March 31, 2021

​Daha önce bir Ulusal Park Sevisi çalışanını ısırmasıyla gündeme gelen Biden'ın köpekleri, bu kez de Beyaz Saray koridorlarındaki köpek dışkısından ötürü Twitter'da esprili yorumların dönmesine sebep oldu.

Thank god you're reporting on this and not the immigrants being tortured at the border. — 🥕🧛🏻‍♀️🐰Bunicula🐰🧛🏻‍♀️🥕 (@BuniculaTv) March 31, 2021

​ABD medyasını eleştiren bir Twitter kullanıcısı, "Tanrıya şükür sınırda işkence gören göçmenleri değil, bunu haber yapıyorsunuz" yorumunda bulundu.

Thanks, The Associated Press. My dog just farted, where should I have you send the camera crew? — Background Ellie (@EmpireTotally) March 31, 2021

​Başka bir kullanıcı da, "Teşekkürler The Associated Press. Köpeğim az önce osurdu, kamera ekibini nereye yönlendireyim?" yorumunu yaptı.

Öte yandan kullanıcılardan Biden yönetimini eleştiren tweetler de geldi.

Can’t raise his kids or dogs right yet he’s in charge of the country. What a time to be alive. We really are living in a simulation. — Kyland (@GordonGekkoooo) March 31, 2021

​Bir kullanıcı, "Daha çocuklarını ve köpeklerini yetiştiremiyorken ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Yaşamak için ne güzel bir zaman. Gerçekten bir simülasyonun içinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cool, ask the dog's owner about the concentration camps he's running — Chef Gaykwon 🏳️‍🌈☭🚩🐧 (@GramsciFag69) March 31, 2021

​Biden'ın politikalarına değinen başka bir kullanıcı da paylaştığı tweette, "Harika, köpeğin sahibine idare ettiği toplama kamplarını sor" dedi.

İlk fark edenler muhabirler oldu

Yerel basında, First Lady Jill Biden'a Kaliforniya gezisinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gelen muhabirlerin, olayı ilk fark edenler olduğu bildirildi. Koridora Biden'ın hangi köpeğinin tuvaletini yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD Başkanı Biden'ın 'Major', '3', 'Champ' ve '12' adında dört köpeği bulunuyor.