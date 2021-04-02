Lavrov'un 'mahalle serserisi’ benzetmesine yanıt veren ABD, Rusya’yı ikili ilişkileri kötüleştirmekle suçladı

ABD-Rusya ilişkilerinin kötüleşmesinden Moskova’nın sorumlu olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, “Bu, taktiksel çıkar kesişmesinin olmadığı bir alanın olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ikili ilişkilerin durumuyla ilgili sözlerini değerlendirdi.

Price, “Rus bakanın sözlerinden haberdarım, ama aynı zamanda hangi bağlamda söylendiğini de biliyorum. Bizim için önemli olan, Rusya ile ikili ilişkilerimizde neden bulunduğumuz yerdeyiz” ifadesini kullandı.

Rusya’ya yönelik suçlamaları sıralayan Price, aralarında “2016 ve 2020’de demokrasiye saldırılar”, Taliban’a ABD’li askerlerin başına verilen para ödülüyle ilgili haberler, siber saldırılar, blogger Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması ve Ukrayna’yı gösterdi. Price, tüm bu olayların, ikili ilişkilerin kötüleşmesinin nedeni olduğunu söyledi.

Price, “Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki aradığımız halâ gerçek. Böylesine derin anlaşmazlıklarımızın olması ve ilişkilerin olduğu yerde bulunması, taktiksel çıkar kesişmesinin olmadığı bir alanın olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin ‘mahalle serserisi’ gibi davrandığını dile getirmişti.