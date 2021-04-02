Kayıt
04:34 02 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Floyd davasında olaya müdahale eden sağlık ekipleri tanık olarak dinlendi

    © AFP 2021 / Getty Images / Brandon Bell
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044175001_0:29:1801:1041_1200x675_80_0_0_eff0f6a24fd5cb9d3b618c7bdce18588.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202104021044175038-floyd-davasinda-olaya-mudahale-eden-saglik-ekipleri-tanik-olarak-dinlendi/

    ABD'de siyah George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasının 4. gününde, mahkemede şahit olarak olay günü çalışan acil durum ekipleri görevlileri dinlendi.

    ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Hennepin Bölge Mahkemesi'nde görülen davada tanık kürsüsüne gelen, George Floyd’a olay anında ilk müdahaleyi yapan ambulans sağlık görevlisi Derek Smith, olay yerine vardıklarında Floyd’un tepkisiz olduğunu, nefes almadığını ve nabzının atmadığını belirtti.

    Smith, Floyd’un olay yerinde kalbinin durduğuna inandığını ifade ederek "Mesleki olmayan ifade ile onun orada öldüğünü düşündüm" diye konuştu.

    Smith'in yanındaki diğer sağlık görevlisi Seth Bravinder da Floyd’u yerden sedye ile ambulansa alarak, araçtaki ekipmanlarla kalbini göğüs kompresyonları ve elektroşok metoduyla çalıştırmayı denediklerini ancak iyileşmeyince Floyd'u hastaneye bıraktıklarını söyledi.

    Mahkeme çizimiyle George Floyd davasında tanıklık eden Cup Foods kasiyeri Christopher Martin ve arka planda marketin güvenlik kamerası görüntüleri
    © REUTERS / JANE ROSENBERG
    George Floyd'un polise ihbar edilmesine vesile olan kasiyer: Kendimi suçlu hissediyorum
    'Sedyede yatan tepkisiz bir bedendi'

    Olay günü acil müdahale ekibi olarak bölgeye gelen itfaiye kaptanı Jeremy Norton da Floyd’a yardım etmek için ambulans görevlileri ile olay yerinden iki blok ötede buluştuklarını ancak durumun ümit verici görünmediğini ifade etti.

    Norton, "Sedyede yatan tepkisiz bir bedendi" diyerek Floyd’dan hiçbir şekilde nabız alınamadığını tespit ettiklerini ve polisin gözaltında gerçekleşen bir ölüm olduğu için olayı itfaiye teşkilatındaki amirine rapor ettiğini kaydetti.

    Dün görülen davada tanık sandalyesine en son gelen Chauvin’in amiri Çavuş David Pleoger da polisin eğitim protokollerine göre belli şartlarda güç kullanabileceğine ancak kontrol sağlandıktan sonra bunun durması gerektiğine işaret etti.

    Mahkemede ilk defa gösterilen polis vücut kameraları kayıtlarında ayrıca, Chauvin’in amiri Pleoger’i olay yerine çağırdığı ve Floyd için "Bu oldukça büyük adamı yere yatırıp kontrol altına almak zorundaydık. Deliriyordu. Polis aracına binmek istemedi. Muhtemelen bir şeylerin peşindeymiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandığı duyuldu.

    Duruşmaya, bugün yerel saatle 09.15’te devam edilmek üzere ara verildi.

    Öte yandan mahkemede, olay anında sokaktan geçenler, Floyd’un alışveriş yaptığı Cup Foods adlı dükkanın çalışanı 19 yaşındaki Christopher Martin ve Floyd’un kız arkadaşı Courteney Ross da dahil 13 şahit ifade verdi.

    © REUTERS / ERIC MILLER
    George Floyd davasında yanlış bilgilerle mücadele için sosyal medya fenomenlerine ödeme yapılacak
    Dükkan çalışanı Martin, Floyd hakkındaki izlenimini, 'sarhoş, arkadaşça ve sıcakkanlı' biri olarak aktarırken, ölümüyle ilgili olarak, "Kendimi suçlu hissediyorum. Ondan o sahte 20 doları almasaydım, bunların hiçbiri olmayabilirdi" diye konuştu.

    Şahitlerin dinlenilmesi sırasında ilk kez Cup Foods dükkanının güvenlik kamerası ve Floyd’u gözaltına alan polislerin üzerindeki kamera kayıtlarının görüntüleri ayrıntılı olarak yayınlandı.

    Dükkan içindeki görüntülerde Floyd’un neşeli bir halde etrafındakilerle konuştuğu, dışarıda gözaltına alınırken polis kameralarında ise stresli olduğu, polislere kendisinin kötü bir insan olmadığını söyleyerek, "Lütfen beni vurmayın, annemi daha yeni kaybettim" diye yalvardığı duyuldu.

    Floyd'un arkadaşı şahitlik yapmak istemedi

    Bununla birlikte olay günü George Floyd’un gözaltına alındığı sırada aracının içinde bulunan arkadaşı Morries Hall'ın, Anayasa’nın 5. maddesine dayanarak davada ifade vermek istemediği belirtildi.

    Avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Hall'ın, savcılık tarafından kürsüye çağrılması halinde şahitlik yapmak istemediğini ve dava listesinden çıkarılmasını talep ettiği kaydedildi.

    © REUTERS / BRYN LENNON
    F1'in en başarılı ve tek siyah pilotu Hamilton: George Floyd, bastırdığımın farkında olmadığım duyguları ortaya çıkardı
    Hall’un talebi hakkında nihai kararın davanın hakimi Peter Cahill tarafından netleştirileceği ifade edildi.

    Floyd’un ölümünün ardından Minnesota’dan kaçan Hall, Teksas’ta sahtekarlık ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarından gözaltına alınmıştı.

    Chauvin’in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hall’ın olay günü çevredeki güvenlik kameralarında Floyd’un gözaltına alınması esnasında polislerin dikkatinin dağılmasını fırsat bilerek bazı delilleri sokaktaki kanalizasyona attığının görüldüğü öne sürülmüştü.

    Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

    Etiketler:
    Mahkeme, Polis, Dava, Duruşma, Siyah, Derek Chauvin, George Floyd, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet