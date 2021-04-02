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    Lil Nas X, MSCHF üretimi 'Satan Shoes' (Şeytan Ayakkabıları) ile poz verirken

    Şeytan'a ayakkabısını ters giydiren davayı kağıt üzerinde Nike kazandı

    © Fotoğraf : Twitter/@mschf
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202104021044176701-seytana-ayakkabisini-ters-giydiren-davayi-nike-kazandi/

    ABD merkezli spor giyim devi, kendi taban modeline bir damla gerçek insan kanı koyarak 'Şeytan Ayakkabıları' üreten MSCHF'ye açtığı 'marka ihlali' davasını kazandı. Yargıcın geçici durdurma cezası verdiği MSCHF ise sadece Şeytan'ın sayısı kadar ürettiği ayakkabılardan 665'ini çoktan kargoya verdiğini açıkladı.

    Küresel çapta işçilerine dayattığı çalışma koşullarıyla tartışma konusu olan ABD merkezli spor giyim devi Nike, kendi modeli üzerinden şeytan methiyesi düzen ayakkabılar üretilmesi üzerine başlattığı yargı sürecinden kağıt üzerinde galip çıktı.  

    New York kentinin Brooklyn semtindeki sanat kolektifi MSCHF'nin rapçi Lil Nas X'le birlikte ürettiği ve tabanına insan kanı koyduğu Şeytan Ayakkabıları, Nike’ın Air Max 97 modeline dayandığı için mahkemelik oldu. 

    Satanizmi desteklediği algısının doğduğu ve bunun markaya zarar verdiği endişesiyle New York'taki federal mahkemeye marka ihlali başvurusu yapan Nike, MSCHF'nin ayakkabı satışını ve kendisinin meşhur logosunu kullanmayı durdurmasını istedi.

    MSCHF ise 'sadece 666 çift üretip 665'ini alıcılara kargoladığı ayakkabının, tipik birer spor ayakkabısı değil, her biri özel üretilen ve koleksiyonerlere 1018 dolara satılan sanat eserleri' olduğunu savundu.

    Nike lehine karar veren federal yargıç, jet hızıyla sanat kolektifi aleyhine geçici durdurma kararı açıkladı.

    Ancak kararın bir anlamı olup olmadığı meçhul, zira MSCHF daha fazla Şeytan Ayakkabıları üretimi yapmayı planlamıyor. 

    Üzerinde 'Luka 10:18' yazan ve ters haç ile pentagram işareti bulunan kırmızı-siyah renkli Şeytan Ayakkabıları, Lil Nas X'in cuma günü tanıtılan yeni şarkısı Montero (Call Me By Your Name) şarkısının eşlikçisi olarak çıktı.

    2019'da gay olduğunu açıklamış bulunan rapçi, şarkıda cinselliğini kutlarken bu yüzden kendisine yöneltilen hakaretleri reddediyor.

    YouTube'da yayımlanan videoda bir striptiz direğinden kayarak cennetten cehenneme inen Lil Nas X, şeytan ile provokatif danslar yaparken onun boynunu kırıp boynuzlarını çalıyor. 

    Hem videoda hem de Şeytan Ayakkabıları'nda atıf yapılan İncil'in 'Luka 10:18' bölümünde "İsa onlara şöyle dedi: Şeytan'ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm" yazıyor. 

    Ayakkabıda kullanılan Nike hava kabarcığı yastıklama tabanda 60 santimetre küp kırmızı mürekkep ve MSCHF sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan insan kanından birer damla bulunuyor. 

    Dava başvurusunda Şeytan Ayakkabıları'nın satışını onaylamadığını ve bunun için yetki vermediğini belirten Nike, "MSCHF ile onun yetkisiz Şeytan Ayakkabıları, kafa karışıklığına ve satışlarda azalmaya neden olabilir, MSCHF ürünleri ile Nike arasında yanlış şekilde bağlantı kurulmasına yol açabilir" dedi. 

     

     

     

     

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