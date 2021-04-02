ABD First Lady'si Jill Biden'dan 1 Nisan şakası

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden uçak şakalarına bir yenisini ekledi. Hostes gibi giyinip dondurma servis eden, maske taktığı için de kolayca tanınamayan First Lady, uçaktakilere 1 Nisan şakası yaptı.

ABD First Lady'si Jill Biden, Washinton uçuşunda hostes kılığına girerek uçuş görevlileri ve gazetecilere 1 Nisan şakası yaptı.

Biden'ın Kaliforniya'dan Washington'a taşıyan uçaktaki görevliler, Gizli Servis çalışanları ve gazetecilere kısa siyah saçlı, siyah maske takan, yakasına iliştirdiği isim kartında da 'Jasmine' yazan bir hostes tarafından dondurma servisi yapıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra basın bölümüne geçen 'Jasmine' peruğunu çıkarıp kimliğini açık etti, şaşıran gazetecilere "1 Nisan!" dedi.

Gazeteciler şakaya tamamen kandıklarını ama Biden'ın ekibindekilerin dahi kendisini tanıyamadığı için rahatladıklarını anlattı. Gazeteciler, Biden'ın kendilerine servis ettiği çikolata kaplı vanilyalı dondurmanın da lezzetli olduğu detayını paylaştı.

Per pooler @Emilylgoodin, FLOTUS Jill Biden played an April Fools Day joke on press and staff traveling with her today, disguising herself as a flight attendant while handing out ice cream. pic.twitter.com/8eaa4vN02p — DJ Judd (@DJJudd) April 2, 2021

​Bu şaka, Jill Biden'ın 'ilk vukuatı' değil. Jill Biden, eşi Joe Biden başkan yardımcısıyken yine bir uçuşta kabin bagajına gizlenmiş ve kapıyı açan ilk kişiyi korkutmuştu.

Jill Biden, lover of airplane-themed April Fools pranks pic.twitter.com/Px4IgTGKup — Andrew Solender (@AndrewSolender) April 2, 2021

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