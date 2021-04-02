ABD'de eylemciler Broadway Caddesi'ni trafiğe kapattı: 'Pandemide kiralar iptal edilsin'

ABD'nin New York kentinde toplanan ve Broadway Caddesi'ni kapatan bir grup, koronavirüs pandemisi sürecinde ev kiralarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

New York'ta toplanan '#KiralarİptalEdilsin (#CancelRent)' hareketi üyeleri, yönetime taleplerini yineledi. Pandemi sürecinde ev kiralarının iptal edilmesini isteyen grup, 'İş yok, kira yok (No job, no rent)' sloganıyla toplandı.

ABD'de eylemciler Broadway Caddesi'ni trafiğe kapattı: 'Pandemi boyunca kiralar iptal edilsin' https://t.co/QwSmsfh2ZY pic.twitter.com/0IZD1SGFNm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 2, 2021

Broadway Caddesi'ni trafiğe kapatan eylemcilerden Dawn Miller, "Kiraların iptali için savaşıyoruz Ancak bu, ev kiralarının sonsuza kadar iptal edilmesini istediğimiz anlamına gelmiyor. Sadece salgın sürecinde böyle bir talepte bulunuyoruz. Bizler iş bulamıyoruz ve bu nedenle kiraları ödeyebilmemiz de mümkün olmuyor" dedi.

Housing activists in New York are calling for the cancellation of rent for the duration of the pandemic as many Americans struggling to make monthly rent payments face eviction pic.twitter.com/FM1hRO84rh — Reuters (@Reuters) April 2, 2021

​Brooklyn'deki evini boşaltması için kendisine 14 gün süre verildiğini söyleyen Miller, pandemi öncesinde Brooklyn Koleji'nin mutfağında çalıştığını ancak pandeminin başlarında işine son verildiğini belirtti.

'Zenginler ihtiyaçları olan parayı yine buluyor, fakirlerin böyle bir imkanı yok'

Bir diğer aktivist Fitroy Christian ise kiralar için hükümetten daha fazla mali yardım talebinde bulundu. Christian, "2008'de yaşadığımız son ciddi ekonomik kriz, ultra zenginleri etkilemedi. Onlar yine bir gecede ihtiyaçları olan paraları bulabiliyorlar. Kiracıların ve fakir insanların böyle bir imkanı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Princeton Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, 2020 baharından bu yana 27 ABD kentinde 280 binden fazla kiracı evini boşaltmak durumunda kaldı.

Moody'nin açıkladığı rakamlara göre ise ülke genelinde kira borçları 57 milyar doları buluyor.