Beyaz Saray'dan Donbass açıklaması: Durumdan dolayı endişeliyiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan gelişmelere değindi.

Açıklamasında tekrar Rusya'yı hedef alan Psaki, "Rusya'nın geçmişte Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı konusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü filmi daha önce görmüştük" dedi.

Psaki, Donbass'taki gerginliği yakından izlediklerini belirterek, "Durumdan dolayı endişeliyiz. Bu konuda taraflar ve Avrupalı ortaklarımızla iletişimimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zeleneskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair sözcü, iki ülke liderinin Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri takviye yaptığı iddialarını ve Kiev'in yolsuzlukla mücadeledeki çabalarını değerlendirdiklerini bildirdi.

'İran ile doğrudan görüşme beklemiyoruz'

Psaki, Viyana'da gelecek hafta yapılacak nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde İran ile doğrudan görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine, her zaman diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Avrupalı, Rus ve Çinli ortaklarıyla İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusundaki şartlarını görüştüklerini belirten Psaki, "Şu anda İran ile ABD arasında doğrudan görüşme beklemiyoruz ancak süreç boyunca biz görüşmeye açığız" dedi.

Biden, 16 Nisan'da Japonya Başbakanı Suga'yı ağırlayacak

Psaki, Biden'ın 16 Nisan'da Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi ağırlayacağını açıkladı.

Suga'nın, Biden'ın Beyaz Saray'da kabul edeceği ilk başbakan olacağını dile getiren Psaki, görüşmeye ilişkin detayların yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.