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    ABD, Kazakistan'da vatandaşların ‘hak ve özgürlüklerini koruma’ faaliyetleri için 1.5 milyon dolar tahsis edecek

    © DHA
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID), Kazakistan’da sivil toplum örgütlerinin potansiyelini güçlendirmeyi ve vatandaşların ‘hak ve özgürlüklerini korumayı’ amaçlayan faaliyetler için 1.5 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Washington’un, faaliyetleri ‘temel özgürlükleri korumaya odaklı’ Kazak sivil toplum örgütlerine yardım etmek ve bu ülkede ‘örgütlenme özgürlüğünün’ geliştirilmesine büyük önem verdiği kaydedildi.

    © REUTERS / Tom Brenner
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    Açıklamada, “Büronun amacı, Devlet Başkanı Tokayev'in ‘duyan-dinleyen devlet’inde Kazakistan vatandaşlarının görüş ve çıkarlarını hükümet yetkilileri ve bir bütün olarak kamuya karşı etkin bir şekilde savunabilen güçlü, çeşitli ve dirençli sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme özgürlüğünün korunmasını teşvik etmek ve güçlendirmektir'' denildi.

    'Amaç insan hakları alanındaki durumun iyileşmesini desteklemek'

    ‘Duyan-dinleyen devlet’ teriminin Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Eylül 2019’da halka hitaben yaptığı bir konuşma sırasında dile getirildiği ifade edilen açıklamada, bununla devlet kurumları ile vatandaşlar arasında bariyerlerin kaldırılması ve vatandaşların doğrudan yetkili organlarla iletişiminin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

    USAID’in Kazakistan'da ‘insan haklarını güçlendirmek’ için 800 bin dolar tahsis edeceği belirtilen açıklamada, “Bu girişimin nihai amacı, sivil toplumun vatandaşların çıkarlarını daha iyi temsil ettiği, yetkililerle etkileşime girdiği ve ana devlet kurumlarının yükümlülüklerini daha etkin bir şekilde yerine getirerek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiği insan hakları alanındaki durumunun iyileştirilmesine yönelik koşullar ve imkanları desteklemektir” ifadelerine yer verildi.

    ABD’nin ayrıca, Kazakistan üniversitelerindeki müfredatın değiştirilmesine ve 'genç aktivistlerin' kamu yararının korunmasına katılma fırsatlarının yaratılmasına katkıda bulunmaları amacıyla 750 bin dolar kaynak ayırdığı kaydedildi.

    Açıklamada, girişimin aynı zamanda, Kazakistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının insan hakları reformlarını ilerletmesine yardımcı olmayı amaçladığına da vurgu yapıldı.

    Daha önce, ABD Küresel Medya Ajansı'nın (USAGM), Doğu Avrupa ve Orta Asya da dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ‘ifade özgürlüğünü’ ve ‘bağımsız medya’ çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan bir dizi eğitim programı yürüteceği açıklanmıştı.

    Başka ülkelerin insan haklarını 'iyileştirmeye' çalışan ABD, ülke içinde birçok krize sahip

    Polis şiddet karşıtı gösterilerin tavan yaptığı ve siyahlarda bu şiddetin zirve yaptığı ABD'de, Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd için başlayan gösterilere şimdiye kadar 15 ila 26 milyon arasında kişinin katılmıştı.

    Etiketler:
    Sivil toplum kuruluşları, Sivil toplum örgütleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), USAID, Kazakistan, ABD
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