Cher, George Floyd tweet'i için özür diledi

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyah vatandaş George Floyd'un gözaltına alınması esnasında dizini ensesine bastırarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davası devam ederken ABD'li şarkıcı- oyuncu Cher davayla ilgili yaptığı bir paylaşım yüzünden siyah topluma özürlerini iletti.

Cher, 2 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımların birinde "Annemle konuştum da George Floyd'u öldüren polis memurunun davasını izleyip ağladığını söyledi. Ben de 'Anne, biliyorum kulağa çılgınca geliyor ama düşündüm ki belki ben orada olsaydım Floyd'a yardım edebilirdim' dedim" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri 'beyaz kurtarıcı kompleksinin' bir tezahürü olarak gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterince Cher söz konusu tweet'i sildi.

Haftasonu yaptığı yeni paylaşımlarda bazı insanlar kendisini anlamadığı ya da eğlence dünyasından birinin de insani duyguları olduğuna inanmadığı için tweeti'i sildiğini söyledi. "Bugüne dek neler yaptığımı, kim olduğumu ya da neye inandığımı bilmiyorsunuz. Yardım edebilirim, ettim, edeceğim" diyen Cher, siyah toplumdan özür diledi ve bu özründe samimi olduğunu, mecbur kaldığı için atılmış bir geri adım olmadığının altını çizdi.

I Just got off phone With Friend Karen.Told her what Happened,& Realized,You Can Piss Ppl Off,& Hurt Them By Not Knowing Everything That’s”NOT Appropriate”To Say.I know Ppl Apologize When They’re In a Jam,BUT🤚🏼TO GOD🙏🏼,IM TRULY SORRY If I Upset AnyOne In Blk Community.I Know My❤️ — Cher (@cher) April 3, 2021

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