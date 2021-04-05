ABD, Guantanamo'da 'en değerli' esirlerin tutulduğu Kamp-7'yi kapattı

ABD'de Guantanamo kampında en ağır ceza alan esirlerin bulunduğu Kamp-7'nin kapatıldığı ve esirlerin başka bir kampa nakledildiği belirtildi.

ABD Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı, Guantanamo esir kampının en gizli bölümlerinden biri olan Kamp-7'nin kapatılarak esirlerin Kamp-5'e nakledildiğini açıkladı.

Once-secret Guantanamo Bay unit shuttered by US : report https://t.co/PyGNSr0tpn pic.twitter.com/dbRA86vqdp — The Hill (@thehill) April 4, 2021

​Bu adımın Guantanamo'daki tüm esirleri iki kampta tutma imkanı sunacağını kaydeden komutanlık, "Bu değişiklikler, personelin güvenliğine veya mahkumların 'güvenli, yasal ve beşeri yönetimini' sağlama görevine yönelik bir tehdit teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.

Komutanlık, Kamp-7'de kaç esir bulunduğuna dair bilgi vermedi.

The Pentagon has closed the failing, secret Camp 7 prison at Guantanamo that held former CIA prisoners and consolidated all 40 captives into one compound. The move should reduce the Army guard force and cut costs of about $13M per prisoner a year.https://t.co/i8dYCk1sfQ — Carol Rosenberg (@carolrosenberg) April 4, 2021

​'Platinyum Kamp' olarak da adlandırılan Kamp-7, 2006 yılında kurulmuş ve iki yıl boyunca gizli tutulmuştu.

Kamp-7, 'özel değer taşıyan esirler' için tasarlandı. Bu kampta El Kaide militanları da dahil çok önemli suçlara karışmış kişilerin tutulduğu basına yansımıştı. 2017 yılında Somali vatandaşı Gulid Hassan Dourad, bu kamptaki esirlerin her gün psikolojik işkenceye maruz kaldığını söylemişti.