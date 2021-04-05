Kayıt
22:43 05 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    ABD'de günlük 4 milyon doz aşı yapma rekoru kırıldı, toplamda 165 milyondan fazla doz aşı uygulandı

    © REUTERS / Erin Clark
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (708)
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043416103_0:68:1701:1025_1200x675_80_0_0_55c9a3446b8c61c8d64d002f7ceb8b62.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202104051044199967-abdde-gunluk-4-milyon-doz-asi-yapma-rekoru-kirildi--toplamda-165-milyondan-fazla-doz-asi-uygulandi/

    ABD'de ilk aşının yapılmasından 109 gün geçtikten sonra cumartesi günü 24 saatte 4 milyondan fazla doz aşı uygulanmasıyla bir rekor kırıldı. Bir haftada yapılan aşıların günlük ortalama dozu da 3 milyonu geçti. 4 Nisan itibarıyla toplam 165 milyondan fazla doz aşı yapıldı.

    Beyaz Saray'ın Kovid-19 Veri Direktörü Dr. Cyrus Shahpar, cumartesi günü 4.08 milyondan fazla doz aşı yapılarak bir rekor kırıldığını Twitter'dan duyurdu. 

    ABD'de ilk kez 4 milyon çıtasının aşıldığını belirten Dr. Shahpar, aynı zamanda ilk kez geçen hafta boyunca günde 3 milyondan fazla aşı yapma ortalamasının tutturulduğuna dikkat çekti.

    Dr. Shahpar, "Pandemiyi kontrol etme yolunda ilerlememizi hızlandırmak için milyonlar bir araya geliyor" dedi.

    Yetişkinlerin yüzde 40'ı en az bir doz aşı oldu

    ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), cumartesi günü 24 saatte yapılan aşı sayısının ilk kez 4 milyonu geçtiği, pazar günü itibariyle toplam 208 milyon doz aşının dağıtıldığını ve toplam 165 milyondan fazla doz aşının uygulandığını açıkladı.

    333 milyon nüfuslu ABD'de, CDC açıklamasına göre, pazar günü itibarıyla 106 milyon 214 bin 924 kişi en az bir doz aşı olmuştu, 61 milyon 416 bin 536 kişi ise tam aşılanmış durumdaydı.

    Dr Shahpar da ABD'li yetişkinlerin yüzde 40'ının en az bir doz aşı olduğuna, yüzde 25'inin tam aşılanmış olduğuna dikkat çekti.

    CDC’nin açıkladığı rakamlar, iki doz halinde verilen BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarıyla tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısını kapsıyor.

    Dr. Fauci coşkuyu verdi

    Başkan Joe Biden'ın baş tıp danışmanı Dr. Anthony Fauci de insanların maske takmaya, kalabalıklardan kaçınmaya devam edip aşı programının işlemesine izin vermesi halinde yaşamın çok daha hızlı şekilde normalleşeceğine dair çağrı yaptı.

    ABD'nin bir numaralı halk sağlığı uzmanı ve Amerikalıların pandemiyle mücadele konusunda en güvendiği yetkili konumundaki Dr. Fauci, CNN'e şöyle konuştu:

    "İnsanların, benim, sizin olmak istediği noktaya gelmekteyiz. Yeterince insan aşılarla korunduğunda dışarı çıkıp kiraz çiçeklerinin keyfini süreceğiz, havalar ısındıkça dışarı çıkıp eğleneceğiz. Bunlar gerçekleşecek. Bu, olacak."

    'Sonunda aşı kazanacak'

    Bulaşma oranları yeterince düştüğünde CDC'nin tam aşılıların güvenli şekilde yapabilecekleriyle ilgili yeni kılavuz açıklayacağını söyleyen Fauci, "Bu sonsuza dek devam etmeyecek, çünkü artık her gün 3-4 milyon kişi aşı oldukça kontrol etmeye gitgide daha çok yaklaşıyorsunuz. Biraz daha sabredin, bu ülkedeki aşılama virüsün yayılması karşısında galebe çalacak. Sonunda aşının kazanacağına şüphe yok" dedi.

    Vaka sayısındaki artış 4. dalga işareti mi?

    Ancak ABD'de aşı dağıtımı şaşırtıcı hıza kavuşurken, Kovid-19 vaka oranı artmaya devam ediyor Son iki haftada günlük yeni vaka sayısının 7 günlük sürekli ortalaması, yaklaşık 53 binden 64 bine çıktı. Geçen hafta CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, kaçınılabilecek dördüncü dalgaya yakalanma riskinin bulunduğu uyarısını yaptı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (708)
    Etiketler:
    toplu aşılama, Aşılama, Rekor, Aşı, iki doz, tek doz, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet