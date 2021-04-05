ABD'de günlük 4 milyon doz aşı yapma rekoru kırıldı, toplamda 165 milyondan fazla doz aşı uygulandı

ABD'de ilk aşının yapılmasından 109 gün geçtikten sonra cumartesi günü 24 saatte 4 milyondan fazla doz aşı uygulanmasıyla bir rekor kırıldı. Bir haftada yapılan aşıların günlük ortalama dozu da 3 milyonu geçti. 4 Nisan itibarıyla toplam 165 milyondan fazla doz aşı yapıldı.

Beyaz Saray'ın Kovid-19 Veri Direktörü Dr. Cyrus Shahpar, cumartesi günü 4.08 milyondan fazla doz aşı yapılarak bir rekor kırıldığını Twitter'dan duyurdu.

ABD'de ilk kez 4 milyon çıtasının aşıldığını belirten Dr. Shahpar, aynı zamanda ilk kez geçen hafta boyunca günde 3 milyondan fazla aşı yapma ortalamasının tutturulduğuna dikkat çekti.

Dr. Shahpar, "Pandemiyi kontrol etme yolunda ilerlememizi hızlandırmak için milyonlar bir araya geliyor" dedi.

Wow a record reporting day!! +4.08M doses reported administered over the total yesterday. First day w/ 4M or more. Also first time averaging more than 3M per day over the past week. Millions coming together to accelerate our progress toward controlling the pandemic! — Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) April 3, 2021

Yetişkinlerin yüzde 40'ı en az bir doz aşı oldu

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), cumartesi günü 24 saatte yapılan aşı sayısının ilk kez 4 milyonu geçtiği, pazar günü itibariyle toplam 208 milyon doz aşının dağıtıldığını ve toplam 165 milyondan fazla doz aşının uygulandığını açıkladı.

333 milyon nüfuslu ABD'de, CDC açıklamasına göre, pazar günü itibarıyla 106 milyon 214 bin 924 kişi en az bir doz aşı olmuştu, 61 milyon 416 bin 536 kişi ise tam aşılanmış durumdaydı.

Dr Shahpar da ABD'li yetişkinlerin yüzde 40'ının en az bir doz aşı olduğuna, yüzde 25'inin tam aşılanmış olduğuna dikkat çekti.

+3.37M vaccine doses reported administered over the total yesterday, new Sunday high, 4th consecutive day at 3M+. Now over 40% of adults with at least one dose and nearly 1 in 4 adults are fully vaccinated. @CDCgov will share details and trends here: https://t.co/Bdxgob9E2y — Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) April 4, 2021

CDC’nin açıkladığı rakamlar, iki doz halinde verilen BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarıyla tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısını kapsıyor.

Dr. Fauci coşkuyu verdi

Başkan Joe Biden'ın baş tıp danışmanı Dr. Anthony Fauci de insanların maske takmaya, kalabalıklardan kaçınmaya devam edip aşı programının işlemesine izin vermesi halinde yaşamın çok daha hızlı şekilde normalleşeceğine dair çağrı yaptı.

US hits 4 million Covid-19 vaccine doses in a day for a new record https://t.co/ZYKsT5RSxC — State of the Union (@CNNSotu) April 4, 2021

ABD'nin bir numaralı halk sağlığı uzmanı ve Amerikalıların pandemiyle mücadele konusunda en güvendiği yetkili konumundaki Dr. Fauci, CNN'e şöyle konuştu:

"İnsanların, benim, sizin olmak istediği noktaya gelmekteyiz. Yeterince insan aşılarla korunduğunda dışarı çıkıp kiraz çiçeklerinin keyfini süreceğiz, havalar ısındıkça dışarı çıkıp eğleneceğiz. Bunlar gerçekleşecek. Bu, olacak."

'Sonunda aşı kazanacak'

Bulaşma oranları yeterince düştüğünde CDC'nin tam aşılıların güvenli şekilde yapabilecekleriyle ilgili yeni kılavuz açıklayacağını söyleyen Fauci, "Bu sonsuza dek devam etmeyecek, çünkü artık her gün 3-4 milyon kişi aşı oldukça kontrol etmeye gitgide daha çok yaklaşıyorsunuz. Biraz daha sabredin, bu ülkedeki aşılama virüsün yayılması karşısında galebe çalacak. Sonunda aşının kazanacağına şüphe yok" dedi.

Vaka sayısındaki artış 4. dalga işareti mi?

Ancak ABD'de aşı dağıtımı şaşırtıcı hıza kavuşurken, Kovid-19 vaka oranı artmaya devam ediyor Son iki haftada günlük yeni vaka sayısının 7 günlük sürekli ortalaması, yaklaşık 53 binden 64 bine çıktı. Geçen hafta CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, kaçınılabilecek dördüncü dalgaya yakalanma riskinin bulunduğu uyarısını yaptı.

The U.S. distributed more than 4 million doses of vaccine on Saturday, marking the first time the country had broken the thresholds since the distribution began in December, according to the WH’s COVID-19 data director. https://t.co/8kLwMH1SHY — Denver7 News (@DenverChannel) April 5, 2021

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