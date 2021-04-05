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    Beyaz Saray'dan Viyana'daki görüşmeler öncesi 'İran konusunda duruşumuz değişmedi' mesajı

    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki İran nükleer anlaşması görüşmeleri öncesi, "ABD Başkanı Biden'ın, İran ile müzakerelere nasıl yaklaşacağımız ya da yaklaşmamız gerektiği konusunda duruşu değişmedi" dedi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bir gazeteci Viyana’da İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantıların yarın başlayacağını anımsatarak, Başkan Joe Biden'ın nükleer anlaşmaya geri dönme sürecinin uzamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığını sordu.

    Psaki, diplomasinin zaman gerektirdiğini söyleyerek, "Şu anda bu anlaşmaya geri dönüş sürecinin ne kadar süreceğine ya da bizi neler beklediğine ilişkin bir tahminde bulunamam. Şimdilik Avrupalı müttefiklik üzerimizden dolaylı görüşmeler olacak ve diplomasi bizim önceliğimiz olmaya devam edecek" yanıtını verdi.

    © REUTERS / Lisi Niesner
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    Biden'ın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda bir politika değişikliğine gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Biden'ın, İran ile müzakerelere nasıl yaklaşacağımız ya da yaklaşmamız gerektiği konusunda duruşu değişmedi. Gelecek günlerde, İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarına geri dönmesi için atması gerektiği adımlar konuşulacaktır. Bundan sonra da ABD'nin yaptırımlar konusundaki adımları görüşülebilir. Şu anda görüşmelerin çok başındayız" dedi.

    'Biden'ın Afganistan'dan çekilme konusunda zamana ihtiyacı var'

    Psaki, Afganistan'dan Amerikan askerlerinin tamamen çekilmesi için verilen 1 Mayıs tarihine kadar çekilmenin tamamlanıp tamamlanmayacağının sorulması üzerine, "Biden'ın da daha önce söylediği gibi 1 Mayıs'a kadar tam çekilme, bölgedeki lojistik durumdan dolayı zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

    Afganistan'dan çekilme konusunda en doğru kararı vermek istediklerini ve bölgedeki müttefikleri ile görüştüklerini vurgulayan Psaki, "Biden'ın bir karara varmak için zamana ihtiyacı var" dedi.

    Brifing odasına paskalya tavşanı girdi

    Öte yandan Psaki'nin açıklamalarda bulunduğu sırada brifing odasına bir maskot paskalya tavşanının girdiği görüldü.

    Sözcünün "Özel bir konuğumuz var" sözünün ardından gelen tavşan burada bulunan gazetecilere hediye dağıttı.

    • Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıklamalarda bulunurken brifing odasına bir paskalya tavşanı girerek gazetecilere hediye dağıttı.
      © REUTERS / Kevin Lamarque
    • Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıklamalarda bulunurken brifing odasına bir paskalya tavşanı girerek gazetecilere hediye dağıttı.
      © REUTERS / Kevin Lamarque
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    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıklamalarda bulunurken brifing odasına bir paskalya tavşanı girerek gazetecilere hediye dağıttı.

    Daha sonra tavşanın, Beyaz Saray yetkililerinden Meghan Hays olduğu ortaya çıktı.

    Etiketler:
    Viyana, diplomasi, Afganistan, paskalya tavşanı, Müzakere, Nükleer anlaşma, İran, Joe Biden, Jen Psaki, Beyaz Saray
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